Raši rokoval v Tokiu o posilnení ekonomických vzťahov a strategickom partnerstve s Japonskom

„Predseda Snemovne reprezentantov pán Nukaga deklaroval záujem, aby sa táto investícia úspešne rozvíjala. Vníma, že ide o najväčšieho zamestnávateľa na východnom Slovensku,“ uviedol Raši. Podpredseda parlamentu Peter Žiga, ktorý bol prítomný na rokovaní, pripomenul, že už momentálne v SR pôsobí viac ako 60 japonských firiem, ktoré sú v mnohých oblastiach lídrami vo výskume a inováciách.
Na záver stretnutia pozval Raši Nukagu na návštevu Slovenska spolu s japonskou podnikateľskou delegáciou. Cieľom je pretaviť vynikajúce vzájomné vzťahy do konkrétnych ekonomických projektov, ktoré pomôžu slovenskému hospodárstvu, vede a výskumu. Raši svojho partnera informoval aj o nadchádzajúcej návšteve prezidenta Slovenskej republiky Petra Pellegriniho v Japonsku a o pripravovanom Dni Slovenskej republiky na Expo 2025 v Osake. „Japonskí partneri nás vnímajú ako veľmi seriózneho a spoľahlivého európskeho partnera. Aj preto je naším cieľom, aby Slovenská republika podpísala s Japonskom dohodu o strategickej spolupráci, ktorá otvorí dvere a zjednoduší vzájomný obchod medzi našimi krajinami,“ dodal Raši.
V stredu sa predseda parlamentu v Tokiu stretol aj s predsedom Snemovne radcov, hornej komory japonského parlamentu, Masakazuom Sekiguchim. Hlavnými témami rokovania boli prehĺbenie bilaterálnych vzťahov, posilnenie hospodárskej spolupráce a príprava dohody o strategickom partnerstve medzi oboma krajinami. Richard Raši pozval zároveň predsedu Snemovne radcov na oficiálnu návštevu Slovenska. Sekiguchimu pripomenul, že Slovensko ponúka strategickú geografickú polohu a priamy prístup na trh Európskej únie. Podľa slov Rašiho je cieľom oboch krajín dospieť v najbližšom období k podpisu dohody o strategickom partnerstve a spolupráci.
Obe strany potvrdili aj záujem na aktívnej účasti Slovenska na svetovej výstave EXPO Osaka 2025, kde sa pripravuje Národný deň SR za účasti prezidenta Petra Pellegriniho. Masakazu Sekiguchi ocenil príspevok Slovenska ku kultúrnej výmene a v osobnej rovine prejavil záujem o slovenský folklór, ktorý je v Japonsku mimoriadne populárny.
Do Tokia s Richardom Raši odleteli aj podpredseda Národnej rady SR Peter Žiga a poslanci Róbert Puci (Hlas-SD), Marián Kéry (Smer-SD), Karol Farkašovský (SNS), Igor Janckulík (KDH), Zuzana Plevíková (Smer-SD), Andrea Szabóová (Hlas-SD), Ivan Štefunko (PS), Marián Viskupič (SaS) a Michal Stuška (Smer-SD).