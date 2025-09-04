Pravda Správy Domáce PS predstavilo Tresk. Šimečka: Ponúkame návod na reštart ekonomiky po vládach Smeru

PS predstavilo Tresk. Šimečka: Ponúkame návod na reštart ekonomiky po vládach Smeru

Tresk je návod na reštart ekonomiky Slovenska, zastaví úpadok a zvýši životnú úroveň všetkých ľudí. Uviedol to v Bratislave predseda opozičného Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka na ekonomickej konferencii Tresk.

04.09.2025 11:25
debata (13)

„Skutočná výzva bude zvrátiť 14 rokov totálneho zaostávania a úpadku za vlády Smeru. A presne o tom je Tresk. Je to návod na nový ekonomický model na rast životnej úrovne, na obnovu dôvery v štát a inštitúcie. Aby sa ľudia postupne začali vracať späť na Slovensko. A po najbližších voľbách budeme mať možno poslednú šancu to urobiť,” upozornil Šimečka.

PS dokument zverejnilo na svojom webe a je možné si ho stiahnuť ako pdf súbor.

Na Slovensku je podľa Šimečku stále veľa ľudí z rôznych spoločenských oblastí, ktorým osud Slovenska nie je ľahostajný. Zdrojom nádeje, že sa naštartovanie ekonomiky Slovenska podarí, je podľa jeho slov aj spolupráca politickej opozície.

Fico ide do Číny a za Putinom, hoci na Slovensku zúri ekonomická kríza, kritizujú progresívci
Video

„Mám na mysli našich najbližších partnerov, SaS, KDH a Demokratov. Za posledné dva roky sme sa zblížili a zjednotili pri viacerých projektoch. Vo všetkých stranách vidím špičkových odborníkov a skutočných vlastencov. Som presvedčený, že naše štyri strany dokážu vytvoriť stabilnú vládu. Preto v najbližšom čase partnerom navrhnem, aby sme sa posunuli ďalej a vytvorili spoločnú platformu na pravidelnú koordináciu na politickej aj odbornej úrovni,” povedal predseda PS.

Šimečka dodal, že PS je pripravené poraziť stranu Smer a zostaviť lepšiu vládu pre Slovensko. Odpoveďou na pochybnosti, či je hnutie pripravené, je podľa neho aj Tresk. „Na dokumente spolupracovali europoslanec a bývalý predseda vlády Ľudovít Ódor s poslancom Národnej rady SR Štefanom Kiššom, dvaja z najlepších ekonómov Slovenska, a konzultovali ho s desiatkami odborníkov z praxe,” priblížil.

konsolidácia verejných financií 2025, Fico, Danko, Šutaj Eštok Čítajte viac Slovensko príde o stovky miliónov a vláda bude musieť zrejme šetriť viac, ako čakala. Odkiaľ na to vezmeme peniaze?

„Tresk nie o jednej atómovke ani o rýchlokvasených populistických sľuboch. Je to komplexná séria poctivých reforiem a opatrení, ktoré naštartujú ekonomiku Slovenska. A je to pozvánka do diskusie s našimi politickými partnermi, ale aj odbornou a laickou verejnosťou. Som presvedčený, že budeme úspešní,” zdôraznil predseda hnutia.

„To, že sa nám darí, spoznáme nielen na štatistikách, doplnil Šimečka. Povedia nám to mladí ľudia na Považí, Zemplíne či v Novohrade. Že opäť dôverujú Slovensku, a nechcú hneď po maturite utiecť. Že tu chcú podnikať a vychovávať svoje deti. Nebude to hneď, a určite to nebude jednoduché, ale s Treskom máme jasný plán, ako to dosiahnuť,” uzavrel Šimečka.

Facebook X.com 13 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Progresívne Slovensko #ekonomika Slovenska