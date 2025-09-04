Iba päť z 21 opatrení a 12 vôbec. Slovensko čelí kritike pre (ne)boj s korupciou

Zo zvyšných odporúčaní boli čiastočne implementované štyri a 12 nebolo implementovaných vôbec. Skupina preto usúdila, že pokrok SR je nedostatočný a slovenské orgány vyzvala, aby do konca júna budúceho roka poskytli správu o nesplnených odporúčaniach.
GRECO vznikla v roku 1999 s cieľom monitorovať, ako členské štáty plnia protikorupčné štandardy Rady Európy. Experti z členských krajín hodnotia legislatívu a prax jednotlivých krajín, vydávajú odporúčania na zlepšenie a pravidelne preverujú ich plnenie.
GRECO vyzdvihuje, že SR pripravuje kódex správania sa osôb vo vysokých výkonných funkciách. Podľa skupiny je naďalej potrebné stanoviť pravidlá pre styk osôb v najvyšších funkciách s lobistami a tretími stranami, prijať zákon o lobingu a zverejňovať takéto kontakty. Vyzýva tiež na posilnenie systému majetkových priznaní a rozšírenie rozsahu obmedzení pre osoby po skončení výkonu funkcie.
V správe zdôrazňuje potrebu zaviesť kontroly integrity pre pre osoby v najvyšších funkciách a ich poradcov a na prevenciu korupcie.
GRECO víta opatrenia na zabezpečenie postupného zvyšovania počtu žien v Policajnom zbore a oceňuje, že množstvo policajtov absolvovalo školenia o etickom kódexe a opatreniach na ochranu whistleblowerov. Skupina však upozorňuje, že neboli prijaté pravidlá na obmedzenie činnosti policajtov po skončení ich pôsobenia v zbore.
Poukazuje tiež na absenciu nezávislého mechanizmu na podávanie sťažností a priestoru pre oznamovanie whistleblowerov v Policajnom zbore.
Skupina koncom augusta kritizovala SR za časté využívanie skráteného legislatívneho konania a zmeny v trestnom zákone, najmä skrátenie premlčacích lehôt a zníženie trestných sadzieb pri v prípadoch korupcie.