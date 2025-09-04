Pravda Správy Domáce Žltačka sa šíri Slovenskom, udrela aj na parlament. Šaško poslancom odporúča umývať si ruky

Žltačka sa šíri Slovenskom, udrela aj na parlament. Šaško poslancom odporúča umývať si ruky

Menej ako týždeň pred prvou schôdzou po letných prázdninách musí Národná rada SR riešiť nepríjemný problém. Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas) totiž potvrdil výskyt žltačky v parlamente. Deklaroval, že boli prijaté všetky potrebné opatrenia. Situácia je podľa jeho informácií pod kontrolou. Vyplýva to z jeho štvrtkovej odpovede na novinársku otázku.

04.09.2025 12:16 , aktualizované: 13:03
debata

„Okamžite sme komunikovali jednak s kompetentným personálom aj tu v Národnej rade, ale aj s pani hlavnou hygieničkou. Boli prijaté všetky potrebné opatrenia aj tu na mieste. Aj dnes ráno tu bola kontrola. (…) Situácia v tomto momente, ako ja viem, je pod kontrolou,“ povedal minister. Poslancom odporúča umývať si ruky.

Šaška neodvolali, tender je zrušený. Pozrite si rozhovor s politológom Štefančíkom
Video

O žltačke typu A v parlamente informovala ako prvá Pluska. „Podľa informácií, ktoré máme k dispozícii, podozrenie padá na kuchyňu a jedáleň priamo v parlamente, kde sa denne stravujú desiatky poslancov, zamestnancov aj návštevníkov. Situácia sa podľa našich informácií monitoruje a čaká sa na výsledky, ktoré zistia hygienici,“ uviedlo médium.

Napriek všetkému sa vo štvrtok uskutočnili plánované zasadnutia parlamentných výborov a aj brífingy poslancov.

Ako sa šíri žltačka? Infektológ Sabaka: Hepatitída A je veľmi nákazlivá a prenáša sa najmä neumytými rukami, takzvane fekálne-orálne
Video

Kancelária NR SR uviedla, že činnosť parlamentu a ani jej orgánov nie je nijakým spôsobom ohrozená alebo narušená. Nedošlo k narušeniu rokovania výborov, ich zvolané schôdze prebiehajú v štandardnom režime. „Môžeme potvrdiť, že evidujeme jeden izolovaný prípad ochorenia u zamestnanca Kancelárie NR SR. Zdôrazňujeme, že uvedený zamestnanec nepracuje v kuchyni ani v jedálni. S ohľadom na ochranu osobných údajov však nie je možné poskytovať bližšie informácie v tejto súvislosti,“ ozrejmili z parlamentu.

Jedáleň zatvorili

Kancelária NR SR podotkla, že konala okamžite po zistení informácie o nákaze u zamestnanca. Ohradzuje sa voči tvrdeniam, že by boli informácie zo jej strany zatajované. „Od momentu potvrdenia diagnózy je Kancelária NR SR v plnom kontakte s regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ) a riadime sa pokynmi hlavnej hygieničky. Epidemiologické šetrenie vrátane posúdenia kontaktov je plne v kompetencii RÚVZ. Kancelária NR SR sa v plnej miere riadi závermi RÚVZ,“ dodala.

Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer) podotkol, že jediným aktuálnym obmedzením v tejto súvislosti je zatvorenie jedálne.

Hepatitída typu A je prenosné ochorenie, u človeka spôsobuje vírusový zápal pečene. Vírus sa najčastejšie prenáša priamym kontaktom. Inkubačná doba ochorenia je 15 až 50 dní. Choroba sa začína príznakmi pripomínajúcimi chrípku a gastrointestinálnymi príznakmi spojenými s bolesťou brucha, kĺbov, celkovou nevoľnosťou, so zvýšenou teplotou, prítomný býva i tmavý moč. O niekoľko dní sa u väčšiny chorých zjaví žltačka.

V Hurbanove od mája

Žltačka sa Slovenskom šíri už niekoľko mesiacov. Len koncom augusta v obci Belina neďaleko Fiľakova zaznamenali nové ohnisko vírusovej hepatitídy typu A (VHA). Ochorenie sa vyskytlo u jedného dieťaťa. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Rožňave zase v rovnakom období zaznamenal nové ohnisko hepatitídy typu A v obci Krásnohorské Podhradie.

Epidémia žltačky ovplyvnila začiatok školského roka na školách v Hurbanove. ochorenie sa v meste šíri už od mája. Školy preto fungujú v sprísnenom hygienickom režime. RÚVZ v Komárne aktuálne eviduje v Hurbanove dve ohniská nákazy hepatitídou typu A. V prvom, známom už od mája, je 83 pozitívnych osôb, v druhom ohnisku, v ktorom bol prvý prípad zaznamenaný 11. augusta, je aktuálne deväť chorých.

V polovici augusta boli v Detskej fakultnej nemocnici (DFN) Košice hospitalizované tri deti z okresu Spišská Nová Ves vo veku nad desať rokov so žltačkou.

Z informácií zverejnených na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR vyplýva, že v júli zaznamenali regionálne úrady verejného zdravotníctva v rámci východného Slovenska najviac prípadov vírusovej hepatitídy typu A (VHA) v okrese Poprad, a to 53 ochorení. Nasleduje okres Rožňava s 20 prípadmi a okres Michalovce so 17.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #parlament #žltačka #Národná rada SR #hepatitída typu A #Kamil Šaško