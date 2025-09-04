Žltačka sa šíri Slovenskom, udrela aj na parlament. Šaško poslancom odporúča umývať si ruky

„Okamžite sme komunikovali jednak s kompetentným personálom aj tu v Národnej rade, ale aj s pani hlavnou hygieničkou. Boli prijaté všetky potrebné opatrenia aj tu na mieste. Aj dnes ráno tu bola kontrola. (…) Situácia v tomto momente, ako ja viem, je pod kontrolou,“ povedal minister. Poslancom odporúča umývať si ruky.
O žltačke typu A v parlamente informovala ako prvá Pluska. „Podľa informácií, ktoré máme k dispozícii, podozrenie padá na kuchyňu a jedáleň priamo v parlamente, kde sa denne stravujú desiatky poslancov, zamestnancov aj návštevníkov. Situácia sa podľa našich informácií monitoruje a čaká sa na výsledky, ktoré zistia hygienici,“ uviedlo médium.
Napriek všetkému sa vo štvrtok uskutočnili plánované zasadnutia parlamentných výborov a aj brífingy poslancov.
Kancelária NR SR uviedla, že činnosť parlamentu a ani jej orgánov nie je nijakým spôsobom ohrozená alebo narušená. Nedošlo k narušeniu rokovania výborov, ich zvolané schôdze prebiehajú v štandardnom režime. „Môžeme potvrdiť, že evidujeme jeden izolovaný prípad ochorenia u zamestnanca Kancelárie NR SR. Zdôrazňujeme, že uvedený zamestnanec nepracuje v kuchyni ani v jedálni. S ohľadom na ochranu osobných údajov však nie je možné poskytovať bližšie informácie v tejto súvislosti,“ ozrejmili z parlamentu.
Jedáleň zatvorili
Kancelária NR SR podotkla, že konala okamžite po zistení informácie o nákaze u zamestnanca. Ohradzuje sa voči tvrdeniam, že by boli informácie zo jej strany zatajované. „Od momentu potvrdenia diagnózy je Kancelária NR SR v plnom kontakte s regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ) a riadime sa pokynmi hlavnej hygieničky. Epidemiologické šetrenie vrátane posúdenia kontaktov je plne v kompetencii RÚVZ. Kancelária NR SR sa v plnej miere riadi závermi RÚVZ,“ dodala.
Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer) podotkol, že jediným aktuálnym obmedzením v tejto súvislosti je zatvorenie jedálne.
Hepatitída typu A je prenosné ochorenie, u človeka spôsobuje vírusový zápal pečene. Vírus sa najčastejšie prenáša priamym kontaktom. Inkubačná doba ochorenia je 15 až 50 dní. Choroba sa začína príznakmi pripomínajúcimi chrípku a gastrointestinálnymi príznakmi spojenými s bolesťou brucha, kĺbov, celkovou nevoľnosťou, so zvýšenou teplotou, prítomný býva i tmavý moč. O niekoľko dní sa u väčšiny chorých zjaví žltačka.
V Hurbanove od mája
Žltačka sa Slovenskom šíri už niekoľko mesiacov. Len koncom augusta v obci Belina neďaleko Fiľakova zaznamenali nové ohnisko vírusovej hepatitídy typu A (VHA). Ochorenie sa vyskytlo u jedného dieťaťa. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Rožňave zase v rovnakom období zaznamenal nové ohnisko hepatitídy typu A v obci Krásnohorské Podhradie.
Epidémia žltačky ovplyvnila začiatok školského roka na školách v Hurbanove. ochorenie sa v meste šíri už od mája. Školy preto fungujú v sprísnenom hygienickom režime. RÚVZ v Komárne aktuálne eviduje v Hurbanove dve ohniská nákazy hepatitídou typu A. V prvom, známom už od mája, je 83 pozitívnych osôb, v druhom ohnisku, v ktorom bol prvý prípad zaznamenaný 11. augusta, je aktuálne deväť chorých.
V polovici augusta boli v Detskej fakultnej nemocnici (DFN) Košice hospitalizované tri deti z okresu Spišská Nová Ves vo veku nad desať rokov so žltačkou.
Z informácií zverejnených na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR vyplýva, že v júli zaznamenali regionálne úrady verejného zdravotníctva v rámci východného Slovenska najviac prípadov vírusovej hepatitídy typu A (VHA) v okrese Poprad, a to 53 ochorení. Nasleduje okres Rožňava s 20 prípadmi a okres Michalovce so 17.