Vedci zo SAV odprezentovali dlhoočakávanú analýzu: mRNA vakcíny sú bezpečné. Varovali pred dezinformáciami

„Na základe našej komplexnej analýzy, ako aj najaktuálnejších poznatkov môžeme jednoznačne uistiť verejnosť, že množstvo zvyškovej DNA v mRNA vakcínach zodpovedá normám. Navyše, táto DNA je fragmentovaná, to znamená, že sa vo vakcínach nenachádza v celku, ale je rozdrobená na malé kúsky,“ priblížila riaditeľka BMC SAV Silvia Pastoreková. Zdôraznila zároveň, že neexistuje žiadny hodnoverný vedecký ani medicínsky dôkaz o tom, že by táto zvyšková DNA menila ľudský genóm.
Pastoreková objasnila, že analyzované vakcíny pochádzali z oficiálnych skladov certifikovaných Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv. Išlo o deväť šarží Pfizer/BioNTech-Comirnaty a šesť šarží Moderna-Spikevax. „Jedenásť analyzovaných šarží bolo rovnakých ako tie, ktoré boli predmetom záujmu splnomocnenca vlády Petra Kotlára, a pochádzali z rovnakého zdroja,“ dodala.
Vysvetlila, že v priebehu analýzy sa určovalo množstvo, kvalita a pôvod zvyškovej DNA v dodaných šaržiach. „Keď sme sa podujali na túto analýzu na základe poverenia, hneď na začiatku sme si povedali, že sa neuspokojíme s jednou metódou, ale chceme použiť viacero vzájomne nezávislých a komplementárnych metód, aby sme získali spoľahlivé a vierohodné výsledky a aby sme sami boli úplne presvedčení o tom, že naše dáta sú hodnoverné,“ podotkla.
Podľa jej slov všetky použité metódy preukázali, že množstvo zvyškovej DNA vo všetkých analyzovaných šaržiach bolo pod medzinárodne stanovenou hodnotou – pod limitom 10 nanogramov na jednu dávku vakcíny. Analýza zároveň potvrdila, že vakcíny neobsahovali grafén ani jeho zlúčeniny, teda látky, ktoré výrobca neuvádza v dokumentácii. Myslí si, že v predchádzajúcej analýze, ktorou argumentoval Kotlár, neboli dáta prepočítané na množstvo DNA na dávku. „Preto keby boli prepočítané, ukázalo by sa, že sú v limite. (…) Ale ja vidím hlavný problém tej analýzy nie v dátach samotných, ale v tom, ako sa interpretujú,“ objasnila.Čítajte viac Covid sa šíri Európou, nákaza sa vracia s novými variantmi. Slovensko ešte len čaká na účinnejšie vakcíny
Informovala tiež, že v druhej časti analýzy sa venovali aj posúdeniu možného vplyvu zvyškovej DNA vo vakcínach na ľudský organizmus. „Na základe našich poznatkov môžeme skonštatovať, že riziko genomickej integrácie zvyškovej DNA z mRNA vakcíny je extrémne nízke a s minimálnym biologickým dosahom,“ doplnila s tým, že pravdepodobnosť vážnych následkov po prekonaní ochorenia COVID-19 je mnohonásobne vyššia než po očkovaní. Pripomenula, že objektívne monitorovanie podania viac než 13,5 miliardy dávok mRNA vakcín vo svete potvrdzuje, že majú dobre charakterizovaný bezpečnostný profil s prevažne miernymi a prechodnými nežiaducimi účinkami.
Riaditeľ Virologického ústavu BMC SAV Juraj Kopáček potvrdil, že nepravdivé tvrdenia o vakcínach sa zakladajú na technicky nesprávne uskutočnených metódach a chybne interpretovaných výsledkoch. Analýzu SAV preto považuje za dôležitý krok v boji proti nebezpečným medicínskym dezinformáciám. „Naša analýza priniesla objektívne a overiteľné dáta a prispela tak k racionálnej diskusii o mRNA vakcínach,“ uzavrel.Čítajte viac Veľká analýza o mRNA vakcínach je tu, SAV ukáže výsledky. Kotlár už hovorí o súdnej moci