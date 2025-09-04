Pavol Gašpar porušil zákon, informácie podal otcovi, tvrdí Kolíková. PS: Šéf SIS má byť vzorom zdržanlivosti a nie sa prezentovať mafiánskymi tetovaniami

„Budeme žiadať, či už vládu, premiéra, ale aj prezidenta, aby vyvodili politickú zodpovednosť voči šéfovi Slovenskej informačnej služby, pretože on nielenže sa nemal stať šéfom Slovenskej informačnej služby, ale teraz jednoznačne musí byť čo najskôr z tejto funkcie odvolaný,“ uviedla Kolíková na štvrtkovej tlačovej konferencii.
Poslankyňa tvrdí, že šéf SIS mal porušiť zákon, pretože mal dať informácie svojmu otcovi podpredsedovi NR SR Tiborovi Gašparovi (Smer). Podpredseda parlamentu podľa Kolíkovej v televíznej relácii potvrdil, že má informácie od syna, o ktorých nemôže rozprávať, pretože sú chránené zákonom a bude sa o nich hovoriť na výbore. Šéf SIS preto podľa nej nerešpektuje zákon. „Jeden z kľúčových princípov, ktorý by mal rešpektovať šéf Slovenskej informačnej služby, okrem toho, že má rešpektovať zákony a ústavu, je, že mlčanlivosť musí byť preňho posvätná a nie, že bude poskytovať informácie osobám, ktoré sú trestne stíhané, ešte z organizovaného zločinu korupcie. To, že to dáva svojmu otcovi, tak to naozaj navodzuje dojem, že tu klan Gašparovcov riadi Slovenskú informačnú službu,“ tvrdí poslankyňa.Čítajte viac Riaditeľ SIS Pavol Gašpar mal v Nitre dopravnú nehodu
Osobe šéfa SIS by sa mal venovať aj Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcii. Opozičné PS podalo na výbor podnet, aby preskúmal prípadné porušenie povinností v súvislosti s jeho autom. „Šéf SIS má byť vzorom zdržanlivosti a profesionality. Nemá sa prezentovať športovými autami, mafiánskymi tetovaniami alebo arogantným správaním. Najviac zo všetkého však má rešpektovať ducha zákona,“ uviedla v stanovisku poslankyňa za PS Zuzana Števulová.
Pavol Gašpar cez víkend havaroval na aute Dodge Challenger. V majetkových priznaniach za roky 2022 a 2023 ho pritom neuviedol, pričom tvrdí, že vozidlo patrí firme, v ktorej má podiely. Podľa právnika Nadácie Zastavme korupciu Ľubomíra Daňka to nie je v súlade so zákonom. „Verejný činiteľ musí uviesť osobitne majetkové podiely a zvlášť užívanie majetku, ktorý patrí právnickej osobe a prekračuje zákonný limit – 35-násobok minimálnej mzdy,“ uviedol Daňko.Čítajte viac Riaditeľ SIS Gašpar tvrdí, že havarované auto je registrované na firmu, kde bol konateľ
Nadácia v tejto súvislosti zistila, že auto bol v roku 2017 ponúkané v USA v štáte Georgia za viac ako 73-tisíc dolárov. Na Slovensko bolo dovezené v tom istom roku, registrované bolo najskôr v Piešťanoch a od novembra 2019 bolo evidované v Nitre na spoločnosť WWA, s.r.o., ktorého jediným spoločníkom a konateľom bol Pavol Gašpar. V súčasnosti sa podobné vozidlo podľa údajov z autobazáru predáva najmenej za 30-tisíc eur. Limit, od ktorého mal Gašpar auto osobitne uvádzať, bola podľa mimovládky za rok 2022 suma 22 610 eur, v tomto roku to je o necelých 2 000 eur viac.