Krajskú techniku predal za euro. Suja sa postavil pred súd: Je to úmyselne vytvorená kauza

Obhajoba Suju považuje obžalobu za nezákonnú, skutkovo a právne nepodloženú. Podľa nej sa škoda v nej vyčíslená opiera o posudok znalca, ktorý už bol za porušenie svojich povinností pri vypracovaní znaleckého posudku postihnutý sankciou zo strany ministerstva spravodlivosti. Navyše, prípravné konanie bolo údajne poznačené závažnými procesnými pochybeniami.
Suja tvrdí, že je nevinný. V tomto štádiu konania neplánuje vypovedať.
„Osem rokov tu zabíjame a míňame peniaze štátu na kauzu, ktorá je nafúknutá a vymyslená. Zástupca poškodeného dnes nevedel ani vyčísliť škodu, tak o čom sa tu bavíme? Znalecký posudok, na základe ktorého bola vyčíslená škoda, je nepreskúmateľný. Znalec bol vyčiarknutý z komory znalcov. Došlo k toľkým porušeniam zákona, že to nie je ani možné. Je to úmyselne vytvorená kauza,“ zdôraznil Suja.
Pripomenul, že technika a stroje, pre ktoré stojí pred súdom, bola stará, nepoužiteľná, zhrdzavená a ani organizácie kraja či mestá a obce o ňu nemali záujem, nechceli ju ani zadarmo. Dodal, že ešte v stredu bol hospitalizovaný v nemocnici, ale požiadal, aby ho pustili, keďže nechce súdny spor naťahovať.Čítajte viac Suja dostal za obliatie Matoviča pokutu 1000 eur
Prokurátor podal obžalobu za pokračovací zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. OS už v marci tohto roku uznal Suju za vinného a odsúdil ho trestným rozkazom a uložil mu peňažný trest vo výške 3000 eur, pričom pre prípad úmyselného zmarenia jeho výkonu mu ustanovil náhradný trest odňatia slobody vo výmere 60 dní. Rovnako mu uložil povinnosť nahradiť poškodenému Banskobystrickému samosprávnemu kraju (BBSK) škodu vo výške 7868 eur a so spoluobvinenou Ivanou S., ktorá takisto stojí pred súdom, mal takisto povinnosť spoločne a nerozdielne nahradiť BBSK škodu vo výške 67 529 eur. Obaja podali voči trestnému rozkazu odpor, a preto súd vytýčil hlavné pojednávanie.