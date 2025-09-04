Pravda Správy Domáce Progresívci navrhujú založiť opozičnú platformu, osloviť chcú SaS, KDH aj Demokratov

Progresívci navrhujú založiť opozičnú platformu, osloviť chcú SaS, KDH aj Demokratov

Progresívne Slovensko plánuje navrhnúť iným opozičným stranám založenie platformy pre koordináciu na politickej i odbornej úrovni. Spolupracovať na tejto úrovni by chcelo s KDH, SaS a Demokratmi. Informovala o tom vo štvrtok Tereza Mikáčová z mediálneho oddelenia PS.

04.09.2025 14:16
„Za posledné dva roky sme sa zblížili a zjednotili pri viacerých projektoch. Vo všetkých stranách vidím špičkových odborníkov a skutočných vlastencov. Som presvedčený, že naše štyri strany dokážu vytvoriť stabilnú vládu,“ uviedol predseda PS Michal Šimečka.

Na Slovensku je podľa neho stále veľa ľudí z rôznych spoločenských oblastí, ktorým osud Slovenska nie je ľahostajný. Ako podotkol, zdrojom nádeje, že sa v budúcnosti podarí reštart slovenskej ekonomiky, je aj spolupráca opozície.

Hovorkyňa Demokratov Martina Kakaščíková pre TASR uviedla, že iniciatívu strana víta a je rada, že sa otvára spoločná debata. „Sme pripravení participovať či už odborne, personálne a tiež aj v rámci nášho programu,“ uviedla.

