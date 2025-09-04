Progresívci navrhujú založiť opozičnú platformu, osloviť chcú SaS, KDH aj Demokratov

„Za posledné dva roky sme sa zblížili a zjednotili pri viacerých projektoch. Vo všetkých stranách vidím špičkových odborníkov a skutočných vlastencov. Som presvedčený, že naše štyri strany dokážu vytvoriť stabilnú vládu,“ uviedol predseda PS Michal Šimečka.
Na Slovensku je podľa neho stále veľa ľudí z rôznych spoločenských oblastí, ktorým osud Slovenska nie je ľahostajný. Ako podotkol, zdrojom nádeje, že sa v budúcnosti podarí reštart slovenskej ekonomiky, je aj spolupráca opozície.Čítajte viac PS predstavilo Tresk. Šimečka: Návod na reštart ekonomiky po vládach Smeru. Bez rastu to nepôjde, hovorí Ódor
Hovorkyňa Demokratov Martina Kakaščíková pre TASR uviedla, že iniciatívu strana víta a je rada, že sa otvára spoločná debata. „Sme pripravení participovať či už odborne, personálne a tiež aj v rámci nášho programu,“ uviedla.