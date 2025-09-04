Pravda Správy Domáce Železničiari sa pochválili úspechom: V roku 2025 (zatiaľ) nehorel žiadny rušeň. Modernizácia vraj funguje

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) neeviduje v roku 2025 ani jeden prípad požiaru rušňa alebo vozňa.

04.09.2025 15:03
Kým v roku 2018 bolo takýchto udalostí až 15 a v roku 2024 osem, tohtoročná štatistika je nulová. Počet prípadov klesá vďaka systematickej modernizácii vozidlového parku a dôslednej údržbe. Uviedol to odbor komunikácie ZSSK.

Požiare sa v minulom období podľa ZSSK týkali najmä elektrických rušňov radu 350. Tieto stroje sú postupne vyraďované, zatiaľ čo vo flotile národného dopravcu pribúdajú moderné elektrické jednotky Panter a Kiss a viacsystémové lokomotívy Vectron.

Do roku 2026 bude dopravca disponovať dokopy 45 Pantermi a aj veľkokapacitnými elektrickými jednotkami Kiss, z ktorých štyri jazdia, ďalšie dve by mali byť do prevádzky nasadené počas grafikonu 2026/2027.

Výsledok nulových požiarov v roku 2025 je podľa ZSSK dôkazom, že dopravca postupuje precízne pri údržbe, kde od roku 2019 platí prísny režim čistoty a kontrol, a pozorne pri modernizácii flotily, ktorá spĺňa najvyššie bezpečnostné štandardy. Bezpečnejšia prevádzka je zároveň súčasťou dlhodobej stratégie ZSSK, ktorá stojí na štyroch pilieroch – byť stabilným a atraktívnym zamestnávateľom, mať moderné vlaky, poskytovať moderné služby a udržať si finančnú silu a stabilitu.

