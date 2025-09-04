Pravda Správy Domáce NCZI spustilo registráciu na očkovanie novou vakcínou proti covidu

NCZI spustilo registráciu na očkovanie novou vakcínou proti covidu

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) spustilo registráciu na očkovanie novou vakcínou proti COVID-19. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať prostredníctvom online formulára NCZI. Termíny sa začnú prideľovať koncom septembra. Informovala o tom špecialistka komunikácie NCZI Simona Uhlárová Jarošová.

04.09.2025 15:09
Vedci zo SAV odprezentovali dlhoočakávanú analýzu: mRNA vakcíny proti covidu sú bezpečné
„Nových vakcín bude dostatok a každý, kto sa bude chcieť dať dobrovoľne zaočkovať, bude mať túto možnosť. Adaptované vakcíny Comirnaty LP.8.1, zamerané na najnovší variant COVID-19 budú na Slovensko dodané v druhej polovici septembra a v priebehu októbra podľa platných zmlúv,“ priblížila Uhlárová Jarošová.

Objasnila, že aktuálne je stále k dispozícii očkovanie bez registrácie dostupnou vakcínou Comirnaty JN.1, ktorou sa očkuje od jesene 2024. „Zoznam miest, kde je očkovanie dostupné bez registrácie, je zverejnený a pravidelne aktualizovaný na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR,“ dodala. Informovala, že záujemcovia, ktorí sú už zaregistrovaní na očkovanie vakcínou Comirnaty JN.1, dostanú ďalšie informácie od NCZI.

Rezort zdravotníctva v utorok (2. 9.) taktiež ubezpečil, že vakcíny na nový variant ochorenia budú dovezené v druhej polovici septembra a následne aj v priebehu októbra.

V apríli poverila vláda SR ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD), aby do predloženia výsledkov analýzy mRNA vakcín proti ochoreniu COVID-19 zastavil odoberanie ďalších vakcín. Analýzu dokončili vedci z Biomedicínskeho centra (SAV) k 30. júlu. Na štvrtkovej tlačovej konferencii informovali o výsledkoch a uistili verejnosť, že množstvo zvyškovej DNA vo vakcínach zodpovedá normám. Opätovne upozornili, že nevedecké a vykonštruované vyjadrenia o hrozbách vakcín predstavujú nebezpečný zdroj manipulácie so strachom verejnosti, ktorý môže mať vážne následky na verejné zdravie.

