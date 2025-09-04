Huliak prišiel s absurdným návrhom: úplne zrušiť vratky DPH. Štát by tak vraj získal miliardu eur

„Sme v úzkom kruhu s podnikateľským sektorom v SR. Štát si musí uvedomiť, že je síce pekné rozdávať sociálne balíčky, ale na druhej strane treba na ne najprv zarobiť. A práve 100-percentný výber daní, aj keď viem že je to ilúzia, sa v tomto prípade v rámci DPH dá docieliť. My eliminujeme akúkoľvek možnosť vratiek DPH. Toto je jeden príklad toho, kam prídeme s konsolidačným opatrením, ktoré je miliardovej hodnoty a nedotkne sa obyvateľov Slovenska,“ zdôraznil Huliak s tým, že s uvedeným opatrením pôjde na najbližšiu koaličnú radu.
Podľa návrhu ide o systémové a dlhodobé opatrenie, ktoré sa týka daňovej medzery u DPH. Štát by ním zrušil podvodníkom s DPH nadmerné odpočty (tzv. vratky DPH). Opatrenie by podľa odhadov prinieslo do štátneho rozpočtu jednu miliardu eur a nemalo by sa nijako dotknúť občanov SR, iba firiem. Jeho princíp spočíva v zavedení všeobecného prenosu daňovej povinnosti medzi platiteľmi DPH. Toto opatrenie by sa malo týkať už najbližšieho konsolidačného balíka.