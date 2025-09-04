Koniec tendrov na záchranky? Poslanci odobrili kontroverzný zákon

Úprava má zmeniť postup pri zrušení povolenia na prevádzkovanie ambulancií ZZS alebo pri jeho nevydaní. Ministerstvo zdravotníctva by tak po novom mohlo v prípade, ak by poskytovateľovi zrušilo povolenie, vydať poverenie na dočasné prevádzkovanie daného sídla inému poskytovateľovi, ktorý povolenie má. Poverenie by rezort podľa návrhu vydával najdlhšie do dňa nadobudnutia účinkov nového povolenia.
Návrh prišiel do parlamentu po zrušení tendra na vydanie povolení na prevádzkovanie ambulancií ZZS, ktorý namietala okrem iných opozícia. Ministerstvo zdravotníctva už skôr avizovalo, že situáciu do nájdenia definitívneho riešenia chce riešiť tak, že bude vydávať poverenie na dočasné prevádzkovanie neobsadených staníc.
Šéf rezortu zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas) preto návrh Svobodu nazval legislatívnym spresnením. „My sme presvedčení, že sme tak, ako sme deklarovali, konali plne zákonne. Teraz však, aby sa vylúčili akékoľvek pochybnosti, tak to ešte spresňujeme v konkrétnych dvoch paragrafov,“ odôvodňoval po štvrtkovom rokovaní výboru. Členom výboru zároveň poďakoval za konštruktívnu diskusiu.Čítajte viac Vláda plánuje revolúciu v záchrankách. Nemeňte niečo, čo dobre funguje, odkazujú odborníci
Opozícia návrh nepodporila. Vyčítala mu viaceré nedostatky. Poslanec Oskar Dvořák (PS) ho označil za nebezpečný. Upozornil na to, že rezort by si v prípade schválenie zmeny mohol priamo vyberať poskytovateľov, ktorí budú ambulancie ZZS prevádzkovať. Svoje výhrady tlmočili aj Tomáš Szalay (SaS), Marek Krajčí (Slovensko, Za ľudí, KÚ) a František Majerský (KDH). Hrozí podľa nich netransparentný výber.
Opoziční poslanci vyjadrili svoje obavy, že nový tender na záchranky by sa nemusel vôbec zrealizovať. „Podľa môjho názoru to chcú teraz nechať celé vyhniť. Myslím si, že tender sa nebude tak skoro opakovať, možno nikdy. Našli totiž riešenie, ako predlžovať licencie do aleluja bez toho, aby prebehla súťaž,“ povedal Szalay. Opozícia opätovne kritizovala aj celú situáciu okolo tendra na záchranky. Má k nemu viaceré otázky. Majerský avizoval, že k téme chcú preto iniciovať mimoriadne rokovanie zdravotníckeho výboru.Čítajte viac Reforma záchrannej služby by podľa Visolajského ušetrila štátu približne 40 miliónov eur ročne