Témou stretnutia Fica so Zelenským bude aj energetická infraštruktúra

Jednou z hlavných tém stretnutia predsedu vlády SR Roberta Fica s prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským v Užhorode bude energetická infraštruktúra. TASR o tom informovali z tlačového a informačného odboru Úradu vlády (ÚV) SR. Potvrdili, že premiér odcestuje na Ukrajinu v piatok 5. septembra.

04.09.2025 16:57
„O záveroch rokovania budú predseda vlády SR a prezident Ukrajiny informovať na spoločnej tlačovej konferencii,“ uviedli z ÚV.

Ako podotkli, Fico sa v Užhorode stretne aj s ukrajinskou premiérkou Julijou Svyrydenkovou. Doplnili, že súčasťou delegácie bude tiež podpredsedníčka vlády SR a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD) a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer).

Ficove stretnutie so Zelenským je naplánované po návrate premiéra z Číny, kde sa v utorok bilaterálne stretol s ruským prezidentom Putinom. V stredu sa zúčastnil na slávnostnej vojenskej prehliadke. Stretol sa aj s prezidentom Srbska Aleksandarom Vučičom a vietnamským prezidentom Luongom Cuongom. Vo štvrtok rokoval s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.

