Ako budú šetriť Susko a Blanár? Škrty budú náročné, tvrdia. Vláda nechce siahať na druhý pilier ani zvyšovať DPH

Susko upozornil, že rezort spravodlivosti má až 98 percent výdavkov obligatórnych – tvoria ich predovšetkým súdnictvo a väzenstvo. „Bude sa nám to robiť veľmi ťažko, ale budeme musieť nájsť nejaké rezervy a ušetriť sumu, na ktorej sa s ministerstvom financií dohodneme,“ uviedol. Priestor na šetrenie v oblasti tovarov a investícií, kde má rezort vyčlenené dve percentá rozpočtu, nevidí.
Minister zahraničných vecí Blanár zase zdôraznil, že konsolidácia musí byť konštruktívna a nesmie ohroziť výkon diplomacie či medzinárodné záväzky Slovenska. Rezort podľa neho analyzuje možnosti úspor, a to aj v oblasti investícií a miezd. „Našou snahou je nájsť balans tak, aby sme naplnili potrebné čísla, no zároveň neovplyvnili výkon diplomacie," vyhlásil. Dodal, že vláda nechce šetriť na sociálnych opatreniach, ani siahať na druhý dôchodkový pilier či zvyšovať DPH.
Okrem spravodlivosti a diplomacie sa k téme konsolidácie v uplynulých dňoch vyjadrili aj ďalšie ministerstvá. Ministerstvo vnútra avizovalo, že bude musieť pristúpiť k redukcii počtu zamestnancov na niektorých úradoch a zvažuje aj presun časti agendy. Rezort pôdohospodárstva zas oznámil, že plánuje sťahovanie viacerých regionálnych pracovísk a racionalizáciu siete podriadených organizácií. Ministerstvo hospodárstva informovalo o pripravovanom prepúšťaní v niektorých príspevkových organizáciách.
Vládna koalícia má o konkrétnych krokoch rozhodnúť po ukončení rokovaní koaličnej rady.