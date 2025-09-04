Pravda Správy Domáce Radačovský sa má stať veľvyslancom na Cypre, informáciu nepotvrdil ani nevyvrátil

Radačovský sa má stať veľvyslancom na Cypre, informáciu nepotvrdil ani nevyvrátil

Nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR Miroslav Radačovský sa má stať slovenským veľvyslancom na Cypre.

04.09.2025 18:24
debata (1)
Radačovský o tom, ako sa rozhodoval nastúpiť do parlamentu a prečo nešiel do klubu SNS
Video

Informoval o tom Denník N s odvolaním sa na viaceré zdroje z rezortu zahraničných vecí aj z prostredia politiky. Radačovský pre TASR uviedol, že informáciu nevie potvrdiť ani vyvrátiť.

„Pravidelne komunikujeme médiám transparentne všetky výmeny na veľvyslaneckých postoch a budeme v tom takýmto spôsobom pokračovať,“ reagovali pre TASR z komunikačného odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Radačovský, ktorý v parlamentných voľbách v roku 2023 kandidoval za SNS, zložil poslanecký sľub v marci 2025. Mandátu v NR SR sa ujal potom, ako sa stal Rudolf Huliak (nezávislý) ministrom cestovného ruchu a športu. Radačovský pôsobil v rokoch 2019 až 2024 ako poslanec Európskeho parlamentu, zvolený bol za ĽSNS. V minulosti pôsobil aj ako sudca.

Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Miroslav Radačovský