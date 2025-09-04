Diskusia o presune komunálnych volieb je irelevantná, koalícia nemá väčšinu, uviedla Únia miest Slovenska

Reagovala, že ÚMS v súčasnosti neeviduje žiadosti o stanovisko na návrh vlády zmeniť termín komunálnych volieb. „Právna analýza, ktorú sme si dali vypracovať, jednoznačne konštatuje, že predĺženie volebného obdobia nie je možné bez rozhodnutia ústavnej väčšiny v Národnej rade (NR) SR. Keďže súčasná koalícia ústavnú väčšinu nemá, považujeme túto diskusiu za irelevantnú,“ doplnila hovorkyňa.Čítajte viac Progresívci navrhujú založiť opozičnú platformu, osloviť chcú SaS, KDH aj Demokratov
K téme sa pre TASR vyjadril aj viceprezident ÚMS a primátor Bratislavy Matúš Vallo. „Možno je legitímne baviť sa o tom, koľko rokov má trvať funkčné obdobie predstaviteľov samospráv, ale treba to robiť nie rok pred koncom tohto funkčného obdobia," skonštatoval. Potrebná je podľa neho aj spoločenská diskusia. Vallo zároveň upozornil, že ak by sa spojili komunálne voľby s parlamentnými, zanikli by dôležité témy miest a obcí, keďže by sa viac riešili voľby do NR SR. Považuje to za zlé pre demokraciu.
Na zámer presunutia komunálnych volieb upozornila mimoparlamentná strana Demokrati. Premiér Robert Fico (Smer) chce podľa jej informácií spojiť komunálne voľby s voľbami do NR SR. Zo stanoviska strany Smer pre TASR vyplýva, že koalícia by sa mohla venovať otázke možného posunu komunálnych volieb.