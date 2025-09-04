Nemocnice tvrdia, že zvládnu prevádzku záchraniek: Je to predĺžená ruka urgentných príjmov

„Pretože záchranná zdravotná služba je predĺženou rukou urgentných príjmov. O ostatné stanovištia by sa malo súťažiť, aby bol zachovaný férový a kvalitný systém,“ reagovali podľa medicina.trend.sk nemocnice na návrhy, čo so záchrankami.
Podporil to aj zdravotnícky analytik Martin Smatana. "Toto riešenie by teda prirodzene prepojilo posádky s nemocnicami kam sa pacienti prevážajú, a aj keď urgentných príjmov je na Slovensku 46, dajú sa podľa vlastníka zoskupiť do 11 skupín, čiže by to nebola príliš veľká fragmentácia služieb a podarilo by sa dosiahnuť úspory z rozsahu,“ uviedol Smatana pre medicina.trend.sk.
Nie všetky nemocnice s urgentným príjmom majú dostatočné zdroje alebo kapacity, prípadne vôbec ochotu prevádzkovať záchranné zdravotné služby, podotýka analytik. V takom prípade by si mohli službu objednať u iného poskytovateľa, za nejakú protihodnotu. Nemocnica by dostala paušál a garantovala službu, ale bod by prevádzkovala špecializovaná spoločnosť.