Fico prichádza po rokovaní s Putinom za Zelenským. Ako to vyzerá pred schôdzkou v meste na hranici vojny?

Hoci aj na najväčšej platforme pre ubytovanie návštevníkov čaká upozornenie, že situácia v oblasti predstavuje zvýšené riziko pre bezpečnosť, mesto Užhorod patrí v rámci Ukrajiny k tým, kam ruské rakety dosiaľ nespadli. Aj domáci nás ubezpečili, že tu poplachy nie sú bežné. Pýtame sa, či nám odporúčajú stiahnuť si do mobilu aspoň aplikáciu prepojenú so systémom protivzdušnej obrany, ktorá varuje ľudí, keď zaznie letecký poplach. „Netreba vám ju,“ znie odpoveď.
Len policajný vrtuľník
V predvečer ohláseného stretnutia Fica a Zelenského to na dôležitú schôdzku v uliciach Užhorodu nevyzeralo. A to dokonca ani na Národnom námestí pred objektom, ktorý sa skloňoval ako jedno z možných miest ich stretnutia. Pred budovou Oblastnej rady Zakarpatskej oblasti vo štvrtok večer sondovali dve policajné autá, neboli tu rozostavané ani hliadky, ani ploty. Atmosféru nadchádzajúceho mítingu po našom príchode do mesta naznačoval len policajný vrtuľník, ktorý lietal nad obytnou zónou.
Kde sa Fico a Zelenskyj v piatok stretnú, je z bezpečnostných dôvodov pod embargom. Známe sú len všeobecné body ich rokovania. Jednou z hlavných tém bude podľa informácií Úradu vlády SR energetická infraštruktúra. „O záveroch rokovania budú predseda vlády SR a prezident Ukrajiny informovať na spoločnej tlačovej konferencii,“ oznámil tlačový odbor.Čítajte viac Prečo sa Zelenskyj stretne s Ficom? Poliačik: Dôvodov je viac. Zvládol Trumpa, zvládne i nášho premiéra
Kým Fico sa presunie na Ukrajinu z Košíc, kam doletel z osláv konca druhej svetovej vojny v čínskom Pekingu, Zelenského lietadlo z Paríža, kde rokoval s lídrami koalície ochotných, pristálo na letisku na východe Slovenska pred desiatou hodinou večer. Šéf Smeru vraj prezidentovi Ukrajiny nesie aj odkaz od Putina. Prítomné krajiny sa na summite vo Francúzsku zhodli, že sú pripravené poskytnúť bezpečnostné záruky pre povojnovú Ukrajinu.
Premiér sa na Ukrajine pred víkend okrem Zelenského stretne aj s predsedníčkou ukrajinskej vlády Julijou Svyrydenkovou. Za Slovensko príde do Užhorodu ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas) a šéf diplomacie Juraj Blanár (Smer).
Zomreli mu všetci kamaráti
Michail (45), ktorého sme zastihli podvečer na bicykli na cyklotrase na nábreží rieky Uh, nám povedal, že sa o politiku nezaujíma, dokonca ani o schôdzku Zelenského s Ficom, ktorý len pred pár dňami rokoval s Putinom. „Je to všetko divadlo,“ povedal stručne. Myslí si, že to, čo sa bude diať na Ukrajine, je už všetko „napísané“ a pravdu sa dozvedia o 50 rokov neskôr. Skeptický je aj voči USA. Tvrdí, že Amerika chce v Európe narobiť problémy cez Ukrajincov. „Darí sa im v tom,“ pokračoval.Čítajte viac Rodí sa v Číne nový svet? Si Ťin-pching ukázal Trumpovi priateľov a zbrane. Stretne sa aj s Ficom
V Užhorode je však podľa jeho slov život pokojný. I keď tu nedopadajú ruské rakety, vojna ich mesto predsa len ovplyvnila. V porovnaní s obdobím pred vojnou, sa počet jeho obyvateľov zdvojnásobil. „Zatiaľ je tu dobre. Veľa ľudí sem od začiatku invázie prišlo bývať. Také peniaze, ako sú tu dnes, tu neboli. Ak by nebolo vojny, nikto by tu neinvestoval,“ konštatoval. Zmenu cítiť podľa neho aj na pracovných miestach. Na druhej strane, rovnako ako na Slovensku, aj tu stretáme ľudí bez domova.
Vojna je podľa Michaila hrozná, názor na ňu zmenili podľa neho aj tí, ktorí verili hoaxom, že ide len o kulisy. „Všetci moji kamaráti už zomreli. Pred dvoma rokmi, pred rokom. Chcú maximálne vyčistiť zem,“ hovorí o Rusoch.
Bez nočného zákazu vychádzania
Užhorod, ktorý sa nachádza v tesnej blízkosti slovenských hraníc a je od východoslovenskej metropoly vzdialený necelých sto kilometrov, patrí k mestám, ktoré nezaviedli nočný zákaz vychádzania. Presvedčili sme sa o tom večer v uliciach. I keď len o niekoľko stoviek kilometrov ďalej pokračuje boj o každý kilometer štvorcový územia, v centre to skôr pripomínalo dovolenkovú destináciu. Nájsť prázdny stôl na terasách podnikov neďaleko Pedestrianskeho mosta bol miestami problém.
Michail tiež spomenie, že od invázie vzrástli tunajšie ceny. Pre Slováka sú však nižšie, ako je zvyknutý. Z nízkej ceny steaku sa tešil Juraj, ktorého sme stretli v reštaurácii na nábreží. „Za steak so zemiakmi som tu zaplatil necelých desať eur. Pizza v menu stojí zhruba sedem eur, dvojitý cheeseburger s hranolčekmi zase menej ako osem eur. Langoš so syrom a cesnakom zhruba 3,20 eura,“ menoval.
Citeľné odlišná atmosféra vládla pri Katedrále Povýšenia svätého kríža. V prítmí sme oproti nej našli nad kyticami a sviecami stenu plnú fotografií zavraždených ukrajinských vojakov. Najmladší z nich, na ktorých sme medzi zhruba dvoma stovkami natrafili, mali len dvadsaťdva rokov.
Straty pripomínajú aj citylighty s fotografiami mŕtvych vo verejných priestoroch, okolo jedného sme prešli pri veľkom nápise v ukrajinčine Mám rád Užhorod. Hoci Rusko ani Ukrajina oficiálne štatistiky o vojenských stratách neuvádzajú, podľa The Wall Street Journal si vojna Ruska proti Ukrajine vyžiadala odhadom už milión mŕtvych a zranených.