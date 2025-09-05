ONLINE: Fico na Ukrajine. Užhorod strážia ostreľovači, ulice sú plné policajných áut

12:00 „Tí, ktorí ešte neuverili ruskej propagande vedia, že Ukrajina bojuje, umierajú tu ľudia. Ropa a zemný plyn, ktoré kupujeme, platí Rusku za toto vraždenie. Rusko sa tvári ako globálna veľmoc, ale zatiaľ len dokazuje, že je teroristický štát a pácha teror na civilnom obyvateľstve,“ uviedol v Užhorode pre Pravdu Marián Kulich z Mier Ukrajine.
Iniciatíva podľa jeho slov nesúhlasí s tým, čo slovenský premiér robí v globálnej politike a hlási sa na stranu útočníka. „Doniesli sme preto list prezidentovi. Hlásime sa k tomu, že stojíme za Ukrajinou, budeme stáť pri Ukrajine do jej víťazného konca,“ povedal.
Ako priblížil, výzvu spustili na poslednú chvíľu. V priebehu dvoch dní sa pod ňu podpísalo 22-tisíc ľudí. „Najmä ju podpísali osobnosti, ktoré sme aj priamo doložili do tohto listu a Volodymyr Zelenskyj dostane zoznam všetkých signatárov, ktorí ju podpísali,“ spresnil. Zelenskyj by podľa Kulicha už list mal mať. „Našou snahou bolo, aby dostal túto výzvu predtým, ako sa stretne s Robertom Ficom,“ pokračoval.
10:55Pre ukrajinské médiá predpoludním v piatok sa téme rokovaní Zelenského s Ficom takmer nevenujú. Na regionálnych portáloch Zakarpatskej oblasti, v ktorej sa nachádza Užhorod, je hlavnou správou zásah policajtov, ktorí zabránili tragédii v škole. V obci Buštín (od Užhorodu je vzdialená 126 km, pozn. redakcie) plánoval 15-ročný žiak útok s chladnou zbraňou. Policajti ho zatkli v momente, keď sa snažil vojsť do školy s nožom v ruksaku. V tom čase už chlapec vysielal naživo na jednej zo streamovacích platforiem.
Mestské médium Užhorod Live na Telegrame informuje, že pre príchod zahraničných delegácií v regióne sú možné kolóny a zdržania na cestách.
10:30 Iniciatíva Mier Ukrajine pripravuje list pre prezidenta Ukrajiny, ktorý mu chce odovzdať pred stretnutím s Ficom. Do štvrtka večera ho podpísalo 20-tisíc ľudí. List má Zelenskému tlmočiť, že Slovensko stojí pri Európe a pri Ukrajine, nie pri záujmoch Kremľa. Verejná výzva sa názvom Robert Fico nie je Slovensko, Slovensko je Európa! vyjadruje podporuje ukrajinskému ľudu. Cieľom je podľa organizátorov dať najavo, že premiér Fico nie je Slovensko a nereprezentuje všetkých.
„Slovenky a Slováci vedia, kto je agresor a kto sa bráni. Vieme, že sloboda a mier sa nedajú vyjednávať s diktátorom. Vieme, že Rusko vedie vojnu nielen proti Ukrajine, ale aj proti celej Európe, vrátane nás. Slová, ktoré ste napísali, pán prezident – „Bratislava nie je Moskva, Slovensko je Európa“ – sa stali naším heslom, realitou a záväzkom, ktorý chceme brániť,“ uvádza sa v liste.Čítajte viac Fico prichádza po rokovaní s Putinom za Zelenským. Ako to vyzeralo pred schôdzkou v meste na hranici vojny?
10:15 Fico sa v Užhorode stretne aj s ukrajinskou premiérkou Julijou Svyrydenkovou. Súčasťou jeho delegácie bude tiež podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas) a minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer). Na tlačovej konferencii sa mohli zúčastniť len novinári, ktorí sa vopred akreditovali.
10:00 Tlačový odbor Úradu vlády SR vo štvrtok informoval, že Fico odcestuje do Užhorodu v piatok, aby sa tu stretol so Zelenským. Jednou z hlavných tém bilaterálneho stretnutia bude energetická infraštruktúra. O záveroch rokovania budú predseda vlády SR a prezident Ukrajiny informovať na spoločnej tlačovej konferencii.
9:05 Presne o deviatej hodine sa v Užhorode rozoznel rozhlas, ktorý ohlásil minútu ticha za obete vojny s Ruskom. Ľudia sa zastavovali na chodníkoch. Ide o každodenný rituál, ktorý bol v krajine zavedený 16. marca 2022, niekoľko týždňov od začiatku ruskej vojenskej invázie. Platí pre celé územie Ukrajiny. Čas 9:00 na uskutočnenie minúty ticha nebol vybraný náhodne: je založený na vojenskej tradícii. V armádnom prostredí bola minúta ticha zaužívaným rituálom a nástupy sa často začínali práve o 9. hodine.
9:00 Spomedzi trojice najvyšších ústavných činiteľov sa so Zelenským na najvyššej úrovni nestretol ani Fico, ani prezident Peter Pellegrini, a ani šéf parlamentu Richard Raši (Hlas). Od výmeny vlády na jeseň 2023 sa neuskutočnila zo Slovenska ani jedna oficiálna návšteva Kyjeva. Zelenskyj namiesto koaličných politikov prijal v januári tohto roka delegáciu predstaviteľov opozičného Progresívneho Slovenska (PS). Stalo sa tak len niekoľko týždňov po tom, čo Fico cestoval do Moskvy za Putinom.
8:55 Slovenský vládny špeciál pristál na letisku v Košiciach až po polnoci. Fico sem priletel z osláv konca druhej svetovej vojny v Číne, kde okrem prezidenta Si Ťin-pchinga viac ako hodinu rokoval s vodcom Ruska Vladimirom Putinom.
Šéf Smeru vraj nesie prezidentovi Ukrajiny od Putina odkaz. Už počas prenosu z ich debaty slovenský premiér cez médiá odkázal, že Zelenského bude konfrontovať s útokmi na ruský ropovod Družba. Stretnutie Fica s Putinom v Pekingu bolo ich tretie za posledných deväť mesiacov. Putin vo februári 2022 spustil rozsiahlu nevyprovokovanú vojenskú inváziu na susednú Ukrajinu.
8:50 Vo štvrtok neskoro večer opustila Košického letisko pomerne rozsiahla kolóna policajných áut a motoriek s viacerými ďalšími autami. V jednom z nich sa viezol ukrajinský prezident Zelenskyj, ktorý sem priletel z francúzskej metropoly Paríža. Rokoval tu s lídrami takzvanej koalície ochotných, ktorá prisľúbila povojnovej Ukrajine bezpečnostné záruky.