Raši na EXPO: Úspešná prezentácia Slovenska je potrebná pre rozvoj partnerstva s Tokiom

Predseda parlamentu na EXPO zdôraznil, že úspešná prezentácia Slovenska ako modernej a inovatívnej krajiny je predpokladom pre rozvoj strategického partnerstva s Japonskom i s celým ázijským regiónom. Na výstave s ústrednou témou „Vytváranie budúcej spoločnosti pre naše životy“ sa zúčastňuje viac ako 150 krajín sveta.
„Po dôležitých rokovaniach v Tokiu, kde sme potvrdili spoločný záujem na prehĺbení hospodárskych vzťahov, je naša prítomnosť tu v Osake jasným dôkazom, že to myslíme vážne. Japonskí partneri nás vnímajú ako seriózneho a spoľahlivého partnera a práve naša expozícia ukazuje, aký inovatívny potenciál Slovensko má," vyhlásil Raši.
„Počas návštevy sme nadviazali kontakty s predstaviteľmi viacerých krajín a diskutovali o možnostiach spolupráce a podpory,” priblížila aj generálna komisárka slovenskej účasti na EXPO 2025 Osaka Michaela Kovačičová.
„Aj takýto malý kúsok Slovenska v Japonsku je dôležitý, aby ľudia vo východoázijskom regióne mali možnosť spoznať našu krajinu. Denne navštívi náš stánok 20-tisíc ľudí a v najbližších dňoch dosiahne celkový počet návštevníkov 2,5 milióna. To je obrovský počet ľudí, najmä z Japonska a ázijských krajín, ktorí tu možno nájdu dôvod a inšpiráciu, prečo sa rozhodnú Slovensko navštíviť,“ zdôraznil Raši.
„Japonsko bolo vždy krajinou odkiaľ prichádzali nové technológie. Verím, že toto bude inšpiráciou aj pre nás, aby sme sa stali krajinou, ktorá je síce malá, ale o to viac inovatívna. Naša prítomnosť tu potvrdzuje, že sme pripravení pretaviť vynikajúce vzájomné vzťahy do konkrétnych ekonomických projektov, ktoré pomôžu nášmu hospodárstvu, vede a výskumu. Práve to je cieľom dohody o strategickej spolupráci, ktorej podpis je našou spoločnou prioritou," pripomenul Richard Raši.