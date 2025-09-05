Pravda Správy Domáce VIDEO: Zelenskyj pristál v Košiciach. Na bezpečnosť dohliadal policajný vrtuľník

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a slovenský premiér Robert Fico (Smer) cestovali na rokovania do Užhorodu z opačných kútov sveta. Kým predseda vlády SR išiel do ukrajinského prihraničného mesta z ďalekého východu, líder susednej krajiny sa vydal z Paríža.

05.09.2025 10:02
Kolónu prezidenta Zelenského sprevádzal z Košického letiska vrtuľník ministerstva vnútra
Zdroj: TV Pravda

Obaja lídri sa do Užhorodu dostali s prestupom v Košiciach, práve sem totiž doleteli oba vládne špeciály – slovenský a ukrajinský. Ako prvý na východe pristál Zelenskyj.

Už niekoľko hodín pred príletom prezidenta Ukrajiny strážili príjazdovú trasu k letisku policajti v civile. Policajné autá s majákmi stáli aj na Opatovskej ceste a na križovatke Sečovská – Prešovská. Lietadlo Airbus, ktorým sa ukrajinský líder presúva po svete, pristálo na košickom letisku vo štvrtok tesne pred desiatou hodinou večer.

Takmer okamžite kolóna áut s prezidentom Zelenským a ďalšími členmi vládnej delegácie vyrazila smerom k ukrajinským hraniciam. Nesmerovala však najkratšou cestou, teda na diaľnicu cez Sečovskú cestu, ale miernou obchádzkou a na diaľnicu sa napojila pri Budimíri.

Celý čas ju zo vzduchu sledoval vrtuľník ministerstva vnútra. Podľa FlightRadaru sprevádzala helikoptéra kolónu s prezidentom Zelenským až po hraničný prechod vo Vyšnom Nemeckom.

Ficovo lietadlo priletelo do Košíc až po polnoci. Slovenský premiér vycestoval do Užhorodu spolu s ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou (Hlas) a šéfom rezortu diplomacie Jurajom Blanárom (Smer). Na Ukrajine budú rokovať so Zelenským a predsedníčkou tamojšej vlády Julijou Svyrydenkovou. Jednou z hlavných tém stretnutia bude energetická infraštruktúra.

