VIDEO: Zelenskyj pristál v Košiciach. Na bezpečnosť dohliadal policajný vrtuľník

Obaja lídri sa do Užhorodu dostali s prestupom v Košiciach, práve sem totiž doleteli oba vládne špeciály – slovenský a ukrajinský. Ako prvý na východe pristál Zelenskyj.
Už niekoľko hodín pred príletom prezidenta Ukrajiny strážili príjazdovú trasu k letisku policajti v civile. Policajné autá s majákmi stáli aj na Opatovskej ceste a na križovatke Sečovská – Prešovská. Lietadlo Airbus, ktorým sa ukrajinský líder presúva po svete, pristálo na košickom letisku vo štvrtok tesne pred desiatou hodinou večer.
Takmer okamžite kolóna áut s prezidentom Zelenským a ďalšími členmi vládnej delegácie vyrazila smerom k ukrajinským hraniciam. Nesmerovala však najkratšou cestou, teda na diaľnicu cez Sečovskú cestu, ale miernou obchádzkou a na diaľnicu sa napojila pri Budimíri.Čítajte viac Fico prichádza po rokovaní s Putinom za Zelenským. Ako to vyzeralo pred schôdzkou v meste na hranici vojny?
Celý čas ju zo vzduchu sledoval vrtuľník ministerstva vnútra. Podľa FlightRadaru sprevádzala helikoptéra kolónu s prezidentom Zelenským až po hraničný prechod vo Vyšnom Nemeckom.
Ficovo lietadlo priletelo do Košíc až po polnoci. Slovenský premiér vycestoval do Užhorodu spolu s ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou (Hlas) a šéfom rezortu diplomacie Jurajom Blanárom (Smer). Na Ukrajine budú rokovať so Zelenským a predsedníčkou tamojšej vlády Julijou Svyrydenkovou. Jednou z hlavných tém stretnutia bude energetická infraštruktúra.