Pravda Správy Domáce Ruský podnikateľ chcel zo Slovenska vytiahnuť 75 miliónov eur, obžalovali ho

Ruský podnikateľ chcel zo Slovenska vytiahnuť 75 miliónov eur, obžalovali ho

Prokurátor Krajskej prokuratúry Trenčín podal koncom augusta na Špecializovaný trestný súd v Pezinku obžalobu na ruského podnikateľa Sergeja Salmanova pre zločin podvodu v štádiu pokusu.

05.09.2025 10:56
Sergej Salmanov Foto: ,
Sergej Salmanov v pojednávacej miestnosti na Najvyššom súde SR v Bratislave v utorok 28. apríla 2015.
debata

Vyplýva to z informácií, ktoré poskytol hovorca trenčianskej krajskej prokuratúry Marián Sipavý.

„S. S. prostredníctvom spriaznených osôb konajúcich v mene obchodnej spoločnosti vykonal celý rad úkonov s cieľom vylákať finančné prostriedky vo výške viac ako 75 miliónov eur prostredníctvom žaloby proti Slovenskej republike,“ povedal hovorca. Dotyčný podľa neho zabezpečil vyhotovenie antedatovaných zmlúv s ruskou obchodnou spoločnosťou, ktoré boli spolu s ďalšími antedatovanými dokumentmi podkladom pre vypracovanie znaleckého posudku k údajnému ušlému zisku spoločnosti.

Salman, Salmanovci, sud, vazba Čítajte viac Najvyšší súd potvrdil vinu podnikateľov Salmanovcov z podplácania

Salmanov bol v minulosti odsúdený za podplácanie a neoprávnené vyplatenie nadmerného odpočtu DPH. V marci 2023 dostal okrem peňažného aj nepodmienečný 7-ročný trest, pripomínajú noviny.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Rusko #podvod #obžaloba