Ruský podnikateľ chcel zo Slovenska vytiahnuť 75 miliónov eur, obžalovali ho

Vyplýva to z informácií, ktoré poskytol hovorca trenčianskej krajskej prokuratúry Marián Sipavý.
„S. S. prostredníctvom spriaznených osôb konajúcich v mene obchodnej spoločnosti vykonal celý rad úkonov s cieľom vylákať finančné prostriedky vo výške viac ako 75 miliónov eur prostredníctvom žaloby proti Slovenskej republike,“ povedal hovorca. Dotyčný podľa neho zabezpečil vyhotovenie antedatovaných zmlúv s ruskou obchodnou spoločnosťou, ktoré boli spolu s ďalšími antedatovanými dokumentmi podkladom pre vypracovanie znaleckého posudku k údajnému ušlému zisku spoločnosti.Čítajte viac Najvyšší súd potvrdil vinu podnikateľov Salmanovcov z podplácania
Salmanov bol v minulosti odsúdený za podplácanie a neoprávnené vyplatenie nadmerného odpočtu DPH. V marci 2023 dostal okrem peňažného aj nepodmienečný 7-ročný trest, pripomínajú noviny.