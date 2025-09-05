Slovensko ohrozuje ľudské práva, varujú experti OSN. Novela ústavy je podľa nich nebezpečná

Upozornila na to Amnesty International Slovensko. Hodnotenie podľa nej potvrdzuje to, na čo rôzne ľudskoprávne organizácie už dlhšie upozorňovali, a teda, že aktuálne pokusy o zmenu slovenskej ústavy sú frontálnym útokom na ľudské práva a dôstojnosť ľudí na Slovensku.
Výzva parlamentu
Experti OSN vyzývajú slovenský parlament, aby prehodnotil prijatie návrhu ústavného zákona a zabezpečil, aby akékoľvek prípadné ústavné zmeny boli v súlade s medzinárodnými záväzkami v oblasti ľudských práv. Podotkli tiež, že „akákoľvek reforma ústavy má posilniť a nie oslabiť ochranu ľudských práv na základe medzinárodných ľudskoprávnych štandardov“. Na posúdenie plánovanej novely Ústavy SR vyzvali expertov a expertky OSN viaceré organizácie, konkrétne Amnesty International Slovensko, Rómske advokačné a výskumné stredisko, kolektív neon, Saplinq, inTYMYta, Možnosť voľby, Komunitná nadácia Zdravé mesto a Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, ktoré sú súčasťou Ľudskoprávnej koalície.
Podľa dostupných informácií sa vláda SR zatiaľ k hodnoteniu expertov a expertiek OSN nevyjadrila. Ide pritom už o druhý podobný list v tomto roku. Prvý experti zaslali v máji a vyzvali v ňom vládu SR na okamžité ukončenie stigmatizácie a prenasledovania mimovládnych organizácií a novinárov.
Riaditeľ Amnesty International Slovensko Rado Sloboda sa obrátil na poslanecký zbor a opätovne ho dôrazne vyzval, aby si plnil svoje povinnosti, chránil ľudské práva a zastavil tento „škodlivý návrh zmeny ústavy“. Doplnil, že „štátna moc je historicky najväčším porušovateľom ľudských práv“ a práve preto vznikol medzinárodný systém ochrany prostredníctvom dohovorov. „Experti a expertky OSN opätovne upozornili na to, že Slovensko musí tieto dohovory a systémy rešpektovať, v opačnom prípade ohrozí ľudské práva všetkých ľudí v krajine,“ dodal Rado Sloboda.
Riziká a ohrozenie ľudských práv
Experti OSN poukázali na viaceré konkrétne riziká. Jedným z nich je, že formulácia novely o zachovaní zvrchovanosti Slovenska vo „veciach národnej identity" a pri riešení „kultúrno-etických otázok" pracuje s nejasne definovanými pojmami. Ak by sa tieto zmeny dostali do Ústavy SR, mohli by predstavovať riziko pre ľudské práva a rovnosť, a tiež vytvárať právnu neistotu. „Legislatíva týkajúca sa ľudských práv by mala mať za cieľ rozšíriť ich ochranu v súlade s medzinárodným právom, a nie ju obmedzovať," uvádza sa ďalej v hodnotení. Experti sa tiež kriticky vyjadrili k obmedzovaniu ľudských práv z dôvodu ochrany morálky, pričom podľa medzinárodného práva morálne odsudzovanie LGBTI+ ľudí a párov nie je legitímnym základom pre obmedzovanie ich práv.
Diskriminácia a vzdelávanie
Experti OSN tiež kriticky zhodnotili, že zmena ústavy by viedla k právnemu uznaniu iba dvoch biologicky určených pohlaví, mužského a ženského, pričom by úplne vylúčila transrodové, nebinárne a intersexuálne osoby. Tie by v dôsledku tejto zmeny mohli prísť o právnu ochranu a čeliť diskriminácii, a tiež by im mohol byť de facto zamedzený prístup k úradnej zmene rodu. Ustanovenie, že „rodičmi dieťaťa sú matka a otec“, by viedlo k priamemu rozporu ústavy s medzinárodnými štandardmi a zakázalo by adopciu detí transrodovými, nebinárnymi a intersexuálnymi ľuďmi.
Nakoniec, experti kriticky zhodnotili aj snahu o obmedzenie práva detí na vzdelanie. V stanovisku pripomínajú, že ústavné obmedzenie prístupu ku komplexnej sexuálnej a vzťahovej výchove nie je v súlade s medzinárodnými normami. Podľa expertov môže mať obmedzenie vekovo primeraného vzdelávania na školách negatívne dopady na vzdelávacie výsledky a pohodu žiakov a žiačok. Rovnako môže zvyšovať riziko šikanovania a sexuálneho násilia.