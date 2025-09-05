Pravda Správy Domáce Nehoda na stavbe tunela Višňové: domiešavač zrazil plošinu s robotníkmi, traja utrpeli zranenia

Žilinskí hasiči zasahovali vo štvrtok (4. 9.) popoludní v rozostavanom tuneli Višňové, kde po náraze domiešavača spadli z pracovnej plošiny traja ľudia a zranili sa. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) na sociálnej sieti.

Nehoda sa stala pri západnom portáli tunela v katastri obce Višňové. „Zasahujúci hasiči spolu s príslušníkmi Hlavnej banskej záchrannej služby poskytli zraneným osobám predlekársku prvú pomoc a pomohli ich naložiť do vozidiel záchrannej zdravotnej služby,“ uviedlo krajské riaditeľstvo.

Doplnilo, že hasiči havarované pracovné stroje zabezpečili proti pohybu a zamedzili úniku prevádzkových kvapalín. „Vďaka profesionálnej a efektívnej spolupráci všetkých zasahujúcich záchranných zložiek sa podarilo situáciu dostať pod kontrolu a minimalizovať následky nehody,“ dodali hasiči.

