Súkromník sa kvôli názvu leteckých dní obrátil na súd, ten rozhodol. Chalani, kľud, reaguje armáda

Ozbrojené sily (OS) SR zareagovali na Huberta Štoksu, šéfa Slovenskej leteckej agentúry a dlhodobého organizátora Medzinárodných leteckých dní SIAF, ktorý sa obrátil na súd pre názov podujatia, ktoré sa má konať tento víkend na leteckej základni v Prešove pod názvom SIAD - Slovenské medzinárodné letecké dni M. R. Štefánika.

05.09.2025 11:25
Pozvánka ozbrojených síl na letecké dni v Prešove. Foto:
Pozvánka ozbrojených síl na letecké dni v Prešove.
debata (1)

Logo SIAF je totiž chránené ochrannou známkou a nápadne sa podobá na logo SIAD. Ako Štoksa vyhlásil, dištancuje sa od prešovského podujatia. „Toto podujatie zneužíva naše meno, našu vizuálnu identitu a dlhoročne budovanú povesť,“ povedal Štoksa. Súd rozhodol jasne – názov SIAD, ako aj logo SIAD v Prešove dostali zákaz.

Ozbrojené sily SR informovali, že letecké podujatie bude niesť názov Prešovské letecké dni generála M. R. Štefánika. „Chalani, kľud – hlavné je, že tento víkend lietame v Prešove,“ vyjadrili sa ozbrojené sily. „Nazvite to… no ako len chcete, my pripravujeme najväčší letecký zážitok roka – a hlavné je, že sa to deje,“ doplnili OS SR a zdôraznili, že letecká šou patrí ľuďom. Na záver položili otázku, komu prospievajú takéto zbytočné spory.

Štoksa priblížil, že Okresný súd Banská Bystrica rozhodol, že organizátorom Aeroklub Košice a RST – AK KOŠICE, s. r. o. bola uložená povinnosť zdržať sa používania názvu „SIAD“, „Medzinárodné letecké dni SIAD“, loga „SIAD“ a dokonca aj internetovej domény obsahujúcej názov airshowsiad.sk. „Je absolútne neakceptovateľné, aby niekto parazitoval na našom mene a roky budovanej značke. SIAF je len jeden a má svoju históriu aj hodnotu,“ vyhlásil Štoksa, ktorý preto vyzval organizátorov a partnerov podujatia, vrátane ministerstva obrany a OS SR, aby sa zdržali protiprávneho konania, ktorého sa dopúšťajú používaním názvu SIAD a loga SIAD a aby rešpektovali rozhodnutie súdu.

