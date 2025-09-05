Vražda dievčatiek v Ružinove má mrazivé pozadie. Zločin matka plánovala, chcela zomrieť s nimi

Sudkyňa v uznesení o väzbe, ktoré má k dispozícii televízia Markíza, zdôraznila, že pri skutku sa prejavila mimoriadne vysoká miera násilia a krutosti. „Spôsob spáchania činu nasvedčuje absencii akýchkoľvek morálnych a citových zábran obvinenej,“ uvádza sa v rozhodnutí.
Podľa súdneho dokumentu žena napustila vaňu vodou, vložila do nej dcéry, sadla si k nim a oboma rukami im držala hlavy pod hladinou. Súčasne v spálni založila požiar, ktorý sa rozšíril do ďalších častí bytu a ohrozil ďalších ľudí.
Zo spisu vyplýva, že pred samotným utopením sa pokúsila deti usmrtiť elektrinou – do vane hodila fén. Keď sa zľakli, ale neutrpeli zranenia, fén vyhodila a pokračovala iným spôsobom.
Podľa vlastnej výpovede uvažovala o čine už približne týždeň vopred. V deň tragédie sa rozhodla plán uskutočniť. „Chcela zabiť seba a svoje deti, aby všetci spolu odišli a netrápili sa,“ zaznamenali vyšetrovatelia.
Motívom bol konfliktný vzťah s manželom. Ten vo výpovedi uviedol, že deťom fyzicky neubližovala, no jeho žena napadnúť dokázala. „Táto okolnosť v spojení so skutkovým zistením… môže zakladať opodstatnenú obavu, že by sa mohla násilného konania dopustiť aj voči poškodenému,“ píše sa v uznesení.
Obvinená je psychiatrická pacientka, lieky užívala nepravidelne. Keďže je nepočujúca, po skutku s políciou najprv komunikovala cez chat v mobile, neskôr prostredníctvom tlmočníčky.
„Konkrétne uviedla, že pred skutkom si dala pohár vína, napustila vaňu, vyzliekla deti a povedala im, že sa idú kúpať. Keď sa tešili, chytila ich za vlasy a strčila hlavy pod vodu," píše sa v dokumente. Z komunikácie zachytenej svedkom vyplynulo, že napísala: „Chcela spoločne s deťmi do neba," uviedol portál.
Podľa spisu chcela, aby ich manžel po príchode z práce našiel všetky tri mŕtve. Sama si však život vziať nedokázala – neuspela ani pri pokuse o utopenie, podrezanie, vyskočenie z okna či upálenie. Keď sa jej ťažko dýchalo, z bytu odišla do blízkeho bistra, kde si vypýtala vodu a privolala pomoc.
Žena je vo väzbe. Vyšetrovanie pokračuje a rozhodujúce budú znalecké posudky psychiatrov a psychológov, ktoré určia, či si v čase činu uvedomovala následky svojho konania.