Slovensko prehráva boj o svoje talenty, štedré štipendiá nezabrali. Najlepší študenti odchádzajú do zahraničia

Ani po troch rokoch fungovania štipendijnej schémy ministerstva školstva sa nepodarilo výraznejšie motivovať najlepších maturantov, aby zostali študovať na Slovensku. Program „Študujem doma, Slovensko ma odmení“, zavedený v roku 2022, mal byť jedným z nástrojov, ako obmedziť odliv talentov do zahraničia a zároveň posilniť nedostatkové profesie. Analýza Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) však ukazuje, že záujem o niektoré odbory ostáva minimálny aj napriek zvýšeným štipendiám.
Najvypuklejšie je to v učiteľských smeroch. Na informatiku sa neprihlásil ani jeden z najlepších maturantov a pri fyzike, chémii či nemčine sa za tri roky prihlásili vždy len dvaja štipendisti. Informatika pritom patrí k predmetom s najväčším nedostatkom pedagógov.
Slabý účinok má finančná motivácia aj v ďalších oblastiach, ktoré rezort školstva označuje ako nedostatkové. Záujemcov neprilákali ani štipendiá vo farmácii, hospodárskej a aplikovanej informatike či priemyselnej mechatronike. Naopak, najväčší medziročný nárast zaznamenali lekárske fakulty – v roku 2023 získalo štipendium 127 študentov všeobecného lekárstva a 23 budúcich zubárov.Čítajte viac Vysoké školy čakajú veľké zmeny. Nový zákon sa dotkne študentov aj učiteľov
„Ako spoločnosť by sme si mali uvedomiť, že štipendium je iba jedno z mnohých kritérií, ktoré mladí ľudia zvažujú pri rozhodovaní o budúcnosti,“ upozorňuje podpredsedníčka NKÚ Henrieta Crkoňová. Podľa nej treba popri financiách zlepšovať aj kvalitu výučby, väčšie prepojenie s praxou či podmienky života na univerzitách – od internátov až po mimoškolské aktivity.
Nízky záujem
Od začiatku fungovania programu získalo každý rok štipendium približne tisíc uchádzačov. V základnej podobe ide o 9 000 eur vyplácaných počas troch rokov. V roku 2024 dostali 400 študenti nedostatkových odborov zvýšenú podporu až 16 500 eur.
Napriek tomu sa do schémy zapája len menšina zo špičkových maturantov. V minulom roku ich bolo na Slovensku 1 241, no o štipendium požiadalo iba 335, teda niečo vyše štvrtiny. Podľa NKÚ je pravdepodobné, že väčšina zvyšných odišla študovať do zahraničia. „To, do akej miery štipendiá zabránili ešte väčšiemu odlivu talentov, nie je možné presne vyhodnotiť,“ konštatuje úrad.Čítajte viac Zastaví sa odliv mozgov? Rezort školstva ponúka štedré štipendiá pre študentov, môžu získať tisíce eur
Do analýzy neboli zahrnutí absolventi bilingválnych gymnázií, ktorí skladajú maturitu v dvoch rokoch. Práve u nich je odchod na zahraničné univerzity nadpriemerne častý.
„Každý zo špičkových maturantov sa mohol zapojiť do štipendijnej schémy. Keďže sa tak nestalo, je opodstatnené predpokladať, že veľká časť zo zvyšných 906 maturantov sa do schémy nezapojila, lebo odišla študovať do zahraničia,“ upozorňuje podpredsedníčka úradu.
Tento rok prídu zmeny
Ministerstvo školstva sa preto rozhodlo schému upraviť. Po novom už nebude priamo vyberať štipendistov, ale určí iba počet štipendií a proces ponechá na vysoké školy. Tie si nastavia vlastné kritériá a metodiky.Čítajte viac Žiaci sa od budúceho roka budú učiť o umelej inteligencii
Počet štipendií pre nedostatkové odbory sa zvýši zo 400 na 1 500, no podpora sa zníži – namiesto jednorazových 16 500 eur pôjde o 4 000 eur ročne. Talentové štipendiá stúpnu z 3 000 na 4 000 eur ročne a po prvý raz sa o ne budú môcť uchádzať aj študenti magisterského stupňa.
NKÚ tieto zmeny hodnotí pozitívne, no pripomína, že samy osebe odlev mozgov nezastavia. „Je potrebné stále pracovať na kvalite vzdelávania a jeho atraktivite. Len tak môžeme dosiahnuť, aby špičkoví maturanti zostali na Slovensku a pôsobili v odboroch, ktoré spoločnosť najviac potrebuje,“ dodáva Crkoňová.