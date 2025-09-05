Riaditeľ SIS má údajne v Česku zatajenú firmu. Dostál podal na výbor dva podnety

Spresnil, že tieto podnety vychádzajú z článku Denníka N, ktorý na to upozornil. V článku sa hovorí o tom, že riaditeľ SIS má spoluvlastnícky podiel v českej spoločnosti Colbey Company, a. s., ktorú však nepriznáva v majetkovom priznaní.Čítajte viac Pavol Gašpar porušil zákon, informácie podal otcovi, tvrdí Kolíková. PS: Šéf SIS má byť vzorom zdržanlivosti a nie sa prezentovať mafiánskymi tetovaniami
Prvý podnet Dostála sa tak týka neuvedenia tejto skutočnosti v oznámeniach verejného funkcionára za roky 2022, 2023 a 2024. „Navrhujem výboru začať v tejto veci tri konania podľa ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov – za každé oznámenie samostatne. V prípade, že by výbor konštatoval porušenie tejto povinnosti, mal by verejnému funkcionárovi uložiť pokutu vo výške trojnásobku jeho platu,“ uviedol poslanec.Čítajte viac Riaditeľ SIS Gašpar tvrdí, že havarované auto je registrované na firmu, kde bol konateľ
Druhý podnet sa týka podozrenia, že Gašpar v roku 2023 neskončil výkon funkcie člena správnej rady spoločnosti Colbey Company, a. s. Takáto funkcia je podľa Dostála nezlučiteľná s výkonom verejnej funkcie. Gašpar tak mal podľa zákona urobiť do 30 dní od nástupu do funkcie štátneho tajomníka ministerstva spravodlivosti. „V prípade, že by výbor konštatoval porušenie tejto povinnosti, mal by verejnému funkcionárovi uložiť pokutu vo výške šesťnásobku mesačného platu,“ uzavrel Dostál.