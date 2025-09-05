Mravec alebo Hrčka? Petržalku čakajú sledované voľby. K urnám sa pôjde aj v ďalších obciach

Zriadených bude 95 volebných okrskov, miestnosti budú situované v 22 základných a stredných školách, v dvoch škôlkach a jednom rodinnom centre. Hlasovacie preukazy sa na tieto voľby nevydávajú, voliči tak budú môcť len v okrsku, do ktorého spadajú.
Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 do 22.00 h. O post šéfa mestskej časti sa uchádza bývalý starosta Petržalky Ján Hrčka a miestny poslanec Juraj Mravec. Hlas im môže dať 92 492 oprávnených voličov. Na priebeh volebného dňa bude v okrskoch dohliadať 665 členov volebných komisií a 95 zapisovateľov.
„Už tradične sme na volebný deň pripravení, a to opäť aj s viacerými vylepšeniami. Preto verím, že všetko prebehne hladko, rýchlo a bez komplikácií,” skonštatovala zastupujúca starostka Petržalky Iveta Jančoková.
Samospráva aj tentoraz zabezpečí hlasovanie za volebnými plentami z vlastnej dielne. Obsadenosť plent budú signalizovať svetelné senzory – červená znamená obsadená a zelená voľná. Väčšina volebných miestností bude opäť debarierizovaná, teda prispôsobená aj potrebám imobilných občanov či rodičov s kočíkmi. V prípade bariér bude pre každú miestnosť k dispozícii prenosná volebná schránka. Zarezervovať si ju je potrebné telefonicky vopred, prípadne v deň volieb. Opäť však platí, že o prenosnú schránku je možné požiadať len vo volebnom okrsku, v ktorom je občan zapísaný v zozname voličov.Čítajte viac Exstarosta Petržalky podpísal štedrú zmluvu s advokátmi deň pred odchodom. Magistrát má pochybnosti, Hrčka sa bráni
Odvoliť môžu iba obyvatelia, ktorí ku dňu volieb dovŕšia 18 rokov s trvalým pobytom v mestskej časti. Každý volič musí svoju totožnosť preukázať platným občianskym preukazom, cudzinci sa preukážu dokladom o pobyte cudzinca. Odvoliť s iným dokladom, napríklad vodičským preukazom či cestovným pasom nebude možné.
Volič môže zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Ak zakrúžkuje viac poradových čísiel kandidátov alebo naopak, nezakrúžkuje žiadneho, je takýto hlasovací lístok neplatný.
Aj v Dobšinej či Ilave
Doplňujúce voľby sa v sobotu uskutočnia aj v mestách Ilava a Dobšiná, a v dovedna 30 obciach. Ako informovalo Ministerstvo vnútra SR, obyvatelia si v nich vyberú spolu 13 starostov, 21 poslancov obecného zastupiteľstva a dvoch poslancov mestského zastupiteľstva. Svoj hlas môžu voliči odovzdať v čase od 07:00 do 22:00. V rámci volieb v Petržalke sa zároveň uskutoční pilotné testovanie digitálnych dokladov.
„Voliči budú mať po prvýkrát možnosť preukázať vo volebnej miestnosti svoju totožnosť digitálnym občianskym preukazom v mobile. Využitie tejto možnosti bude dobrovoľné a bude závisieť od technických možností členov volebných komisií. Ministerstvo vnútra SR usmernilo za týmto účelom volebné komisie, a v Petržalke, najväčšom sídlisku na Slovensku, zabezpečilo školenie,“ uviedol rezort vnútra. Zároveň pripomenul, že špecifikom komunálnych volieb je skutočnosť, že okrem občanov SR môžu voliť aj cudzinci s trvalým pobytom v príslušnej obci.
Starostu si voliči budú konkrétne vyberať v Petržalke a v obciach Unín, Dlhá, Hronské Kosihy, Čeľadice, Rišňovce, Belá, Liptovská Anna, Rabča, Lenartovce, Dolné Mladonice, Očová a Veľký Folkmar. Po jednom poslancovi mestského zastupiteľstva vyberú v Ilave a Dobšinej. Jeden poslanecký post obecného zastupiteľstva sa bude obsadzovať v obciach Dolné Saliby, Malá Mača, Rybky, Chvojnica, Mojtín, Marcelová, Belá, Krasňany, Ábelová, Budikovany, Dubovec, Martinová, Ratkovská Lehota, Nemcovce, Smilno, Žipov, Ruskov a Kečovo. V obci Nemce rozhodnú voliči až o troch chýbajúcich poslancoch. „Voľby boli vyhlásené predsedom Národnej rady SR aj v ďalších 11 obciach, no neuskutočnia sa z dôvodu nezáujmu obyvateľov kandidovať,“ uviedlo ministerstvo vnútra.Čítajte viac Starosta Petržalky po megapodvode za 2,7 milióna: Argument s gamblovaním mi nesedí. Panika je teraz na množstve úradov
Najčastejším dôvodom vyhlásenia doplňujúcich volieb do orgánov samosprávy obcí bolo podľa rezortu vzdanie sa mandátu, ďalej nevykonanie predchádzajúcich volieb, ale tiež úmrtie, právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, zmena trvalého pobytu a neúčasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.