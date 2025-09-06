Drucker Ide o pravdu: Protesty škôl? Chceme pre deti férové podmienky. Kotlár neurobil, čo mal, len či mu ešte ľudia budú veriť

Po zmene financovania bude dopad na žiaka 5 eur a 50 centov na mesiac. To je tá likvidačná katastrofa, o ktorej rozprávajú. Taká suma nikoho nezabije. Dotknuté školy majú len strach, že budú musieť prijať aj nejaké dieťa, ktoré dneska vytláčajú, dodal minister.
Suma 350-tisíc eur sú dobre investované peniaze do analýzy vakcín. Slovenská akadémia vied ňou vyvrátila pochybnosti ľudí, vyhlásil tiež šéf rezortu školstva Drucker. Peter Kotlár má úlohu preverovať manažovanie pandémie a má si ju plniť. Ak to tak nie je, nemá čo robiť na svojom mieste. No aj keď zverejní výsledky, nie som si istý, či už mu vôbec ľudia budú dôverovať, dopovedal.
Z rozhovoru sa tiež dozviete:
- kedy vláda zverejní informácie o budúcoročnej konsolidácii
- čo si myslí Drucker o možnom posune samosprávnych volieb
- ako sú školy pripravené na kurikulárnu reformu