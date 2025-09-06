Pravda Správy Domáce Drucker Ide o pravdu: Protesty škôl? Chceme pre deti férové podmienky. Kotlár neurobil, čo mal, len či mu ešte ľudia budú veriť

Každý rodič má mať nárok umiestniť dieťa v škole najbližšie k svojmu bydlisku. Tak to teraz nie je a to je diskriminácia, povedal minister školstva a podpredseda strany Hlas-SD Tomáš Drucker v relácii Ide o pravdu.

06.09.2025 11:00
Pozrite si debatu Nikoly Detáriovej a Tomáša Druckera v relácii Ide o pravdu
Video
Zdroj: TV Pravda

Po zmene financovania bude dopad na žiaka 5 eur a 50 centov na mesiac. To je tá likvidačná katastrofa, o ktorej rozprávajú. Taká suma nikoho nezabije. Dotknuté školy majú len strach, že budú musieť prijať aj nejaké dieťa, ktoré dneska vytláčajú, dodal minister.

Suma 350-tisíc eur sú dobre investované peniaze do analýzy vakcín. Slovenská akadémia vied ňou vyvrátila pochybnosti ľudí, vyhlásil tiež šéf rezortu školstva Drucker. Peter Kotlár má úlohu preverovať manažovanie pandémie a má si ju plniť. Ak to tak nie je, nemá čo robiť na svojom mieste. No aj keď zverejní výsledky, nie som si istý, či už mu vôbec ľudia budú dôverovať, dopovedal.

Z rozhovoru sa tiež dozviete:

  • kedy vláda zverejní informácie o budúcoročnej konsolidácii
  • čo si myslí Drucker o možnom posune samosprávnych volieb
  • ako sú školy pripravené na kurikulárnu reformu
