Búrky, silný vietor i krúpy. Zlé počasie potrápi hlavne východ krajiny, vydali výstrahy

Výstrahy platia pre celý Košický i Prešovský kraj. Okrem toho ich meteorológovia vyhlásili aj v okresoch Brezno, Detva, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota a Liptovský Mikuláš.
Búrky môže podľa meteorológov sprevádzať silný vietor. V nárazoch môže dosahovať rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu. Búrky môžu byť tiež spojené s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov za polhodinu a s krúpami.
„Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. Pri búrkach môžu byť obmedzené ľudské aktivity a ohrozené zdravie,“ varovali meteorológovia. Výstrahy sú predbežne v platnosti do 18.00 h.