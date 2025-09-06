Pravda Správy Domáce Po štyroch mesiacoch ide prípad vraždy Tupého znovu pred súd. Obžalovaný Puškár stále nevypovedal

Po štyroch mesiacoch ide prípad vraždy Tupého znovu pred súd. Obžalovaný Puškár stále nevypovedal

Pojednávanie v prípade vraždy študenta Daniela Tupého má po necelej štvormesačnej pauze pokračovať na Mestskom súde Bratislava I v stredu (10. 9). Vyplýva to z rozpisu pojednávaní, zverejnenom na webe ministerstva spravodlivosti. Obžalobe čelí Adam Puškár, ktorý doposiaľ na súde nevypovedal.

06.09.2025 10:27
Adam Puškár Foto: ,
Archívne foto: Obžalovaný Adam Puškár na Mestskom súde Bratislava I, kde sa začal súdny proces v prípade vraždy študenta Daniela Tupého 15. novembra 2023
debata (1)

Na poslednom hlavnom pojednávaní, ktoré sa konalo koncom mája, odmietli vypovedať všetci predvolaní svedkovia. Traja to odôvodnili tým, že by si výpoveďou mohli privodiť trestné stíhanie. Jeden z nich niekoľkokrát zopakoval, že využíva svoje právo nevypovedať, neuviedol však prečo.

Otec Daniela Tupého a advokát o súde s Puškárom (Archívne video)
Video

Daniela Tupého zavraždili 4. novembra 2005 vo večerných hodinách v bratislavskom parku na Tyršovom nábreží. Na študentov zaútočila pri petržalskom brehu Dunaja skupina mužov vyzbrojených nožmi a boxermi. Zranenia utrpeli viacerí ľudia.

Puškár pred súdom. Prišli i rodičia Tupého

Na bratislavskom mestskom súde sa začal súdny proces v prípade vraždy študenta Daniela Tupého, ktorého zavraždili 4. novembra 2005 vo večerných hodinách v bratislavskom parku na Tyršovom nábreží.

Fotogaléria
Obžalovaný Adam Puškár v sprievode polície...
Rodičia zavraždeného Daniela Tupého prichádzajú...
+9Obžalovaný Adam Puškár v sprievode polície...

Zločin vyvolal množstvo reakcií odsudzujúcich násilie a prejavy neonacizmu. Polícia pracovala v minulosti aj s verziou, že vraždu mohli mať na svedomí muži z podsvetia. V kauze pôvodne obžalovali päť osôb. Okresný súd Bratislava I ich v júni 2009 oslobodil.

Adam Puškár Čítajte viac V prípade vraždy Daniela Tupého odmietli vypovedať všetci svedkovia vrátane obžalovaného Puškára. Uviedli aj dôvody
Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #súdy #Vražda Daniela Tupého