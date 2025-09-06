Po štyroch mesiacoch ide prípad vraždy Tupého znovu pred súd. Obžalovaný Puškár stále nevypovedal

Na poslednom hlavnom pojednávaní, ktoré sa konalo koncom mája, odmietli vypovedať všetci predvolaní svedkovia. Traja to odôvodnili tým, že by si výpoveďou mohli privodiť trestné stíhanie. Jeden z nich niekoľkokrát zopakoval, že využíva svoje právo nevypovedať, neuviedol však prečo.
Daniela Tupého zavraždili 4. novembra 2005 vo večerných hodinách v bratislavskom parku na Tyršovom nábreží. Na študentov zaútočila pri petržalskom brehu Dunaja skupina mužov vyzbrojených nožmi a boxermi. Zranenia utrpeli viacerí ľudia.
Na bratislavskom mestskom súde sa začal súdny proces v prípade vraždy študenta Daniela Tupého, ktorého zavraždili 4. novembra 2005 vo večerných hodinách v bratislavskom parku na Tyršovom nábreží.
Zločin vyvolal množstvo reakcií odsudzujúcich násilie a prejavy neonacizmu. Polícia pracovala v minulosti aj s verziou, že vraždu mohli mať na svedomí muži z podsvetia. V kauze pôvodne obžalovali päť osôb. Okresný súd Bratislava I ich v júni 2009 oslobodil.