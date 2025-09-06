Štátna volebná komisia má novú členku. Kuchárová nahradila Dušenku, ktorý odchádza do parlamentu

Kuchárová nahradila Igora Dušenku, ktorý po úmrtí Anny Záborskej obsadí uvoľnený poslanecký mandát. Dušenka by sa mal ujať poslaneckého mandátu v úvode najbližšej schôdze parlamentu, ktorá sa začne 9. septembra.
Dušenka kandidoval v parlamentných voľbách v roku 2023 zo 4. miesta kandidátky koalície OĽaNO (dnes hnutie Slovensko, pozn. red.), Kresťanská únia, Za ľudí. Za hnutie kandidoval aj vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2019.