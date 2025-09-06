Pravda Správy Domáce Štátna volebná komisia má novú členku. Kuchárová nahradila Dušenku, ktorý odchádza do parlamentu

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán má novú členku. Stala sa ňou Ľudmila Kuchárová. Po zložení sľubu si nová členka komisie prevzala osvedčenie o členstve v štátnej komisii.

06.09.2025 11:25
Igor Dušenka (vľavo) ako novovymenovaný člen Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán spolu so vtedajších predsedom parlamentu a súčasným prezidentom Petrom Pellegrinim v reprezentačných priestoroch Bratislavského hradu 5. decembra 2023
Kuchárová nahradila Igora Dušenku, ktorý po úmrtí Anny Záborskej obsadí uvoľnený poslanecký mandát. Dušenka by sa mal ujať poslaneckého mandátu v úvode najbližšej schôdze parlamentu, ktorá sa začne 9. septembra.

Dušenka kandidoval v parlamentných voľbách v roku 2023 zo 4. miesta kandidátky koalície OĽaNO (dnes hnutie Slovensko, pozn. red.), Kresťanská únia, Za ľudí. Za hnutie kandidoval aj vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2019.

