Fico: Putin prejavil záujem o stretnutie so Zelenským „kdekoľvek inde“ ako v Moskve

Šéf Kremľa Vladimir Putin prejavil na schôdzke so slovenským premiérom Robertom Ficom (Smer) záujem o stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským „kdekoľvek inde“ ako v Moskve. Fico to vyhlásil v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy.

06.09.2025 12:39
Šéf Kremľa Vladimir Putin
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj medzičasom navrhol Kyjev ako možné miesto stretnutia s ruským vodcom Vladimirom Putinom. Reagoval tak na predošlé vyhlásenie Putina, podľa ktorého by sa schôdzka mohla uskutočniť v Moskve.

„On (Putin – pozn. red.) môže prísť do Kyjeva,“ uviedol Zelenskyj v rozhovore pre americkú televíziu ABC, ktorý bol zverejnený v sobotu. Zdôraznil, že nemôže cestovať do Moskvy, kým jeho krajina čelí každodenným útokom Ruska, a označil Putinovu ponuku za taktiku na odklad rokovaní. Ukrajinský líder zároveň vyhlásil, že šéfovi Kremľa sa nedá dôverovať a že „hrá hry“ so Spojenými štátmi.

Zelenskyj opakovane vyzýva na stretnutie s Putinom s cieľom rokovať o prímerí vo vojne, ktorú Rusko začalo vo februári 2022. Podľa ukrajinských zdrojov ponúklo hostenie takéhoto summitu najmenej sedem krajín, medzi nimi Turecko a tri štáty Perzského zálivu, považované za neutrálne v konflikte.

V stredu Putin poznamenal, že Zelenskyj by mohol prísť do Moskvy, ak by rokovania mohli viesť k pozitívnemu výsledku. V piatok však opäť spochybnil užitočnosť takýchto rozhovorov a zopakoval, že neuznáva legitimitu ukrajinského prezidenta. Zelenskyj už vo štvrtok odmietol Moskvu ako miesto rokovaní. „Ak chcete, aby k stretnutiu nedošlo, potom ma pozvite do Moskvy,“ skonštatoval.

