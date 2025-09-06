Pravda Správy Domáce Fico netlačí na septembrové hlasovanie o ústave, má náhradný plán. S analýzou vakcín na vládu utekať nebude

Na Slovensku sú podľa predsedu vlády Roberta Fica (Smer) dôležitejšie témy ako analýza vakcín. Zmena ústavy je podľa jeho slov pred záverečným hlasovaním, je však vecou Národnej rady, či sa bude o nej v parlamente hlasovať v septembri.

Fico to povedal v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy. V súvislosti s ústavou uviedol, že ak by zmena pri prípadnom septembrovom hlasovaní neprešla, pokúsia sa o to možno o pol roka. Premiér však hovorí o historickej chvíli dať do ústavy „rozumné veci.“

Pri analýze vakcín premiér v relácii uviedol, že s analýzou „nebude utekať na vládu“. Neodpovedal na otázku, kedy by analýzu vakcín proti covidu od SAV mohol vládny kabinet prerokovať.

