Fico netlačí na septembrové hlasovanie o ústave, má náhradný plán. S analýzou vakcín na vládu utekať nebude

Fico to povedal v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy. V súvislosti s ústavou uviedol, že ak by zmena pri prípadnom septembrovom hlasovaní neprešla, pokúsia sa o to možno o pol roka. Premiér však hovorí o historickej chvíli dať do ústavy „rozumné veci.“
Pri analýze vakcín premiér v relácii uviedol, že s analýzou „nebude utekať na vládu". Neodpovedal na otázku, kedy by analýzu vakcín proti covidu od SAV mohol vládny kabinet prerokovať.