SaS zorganizovala protestný beh k haciende Fafokan, prišli stovky ľudí. „Zlodejskú sedmičku“ narúšal antiprotest

Liberáli z SaS zorganizovali protestný beh „Zlodejská sedmička“ k eurofondovej haciende Fafokan v Sebechleboch. Na podujatí sa zúčastnilo 177 registrovaných bežcov a takmer 200 chodcov, celkovo takmer 400 účastníkov, ktorí spoločne symbolicky prešli trasu, na ktorej konci stojí symbol tunelovania eurofondov.
Poslanec SaS Alojz Hlina vysvetlil aj názov behu. „Trasa má sedem kilometrov tam a späť. A keďže tu vyrástla hacienda postavená z eurofondov a vedie k nej cesta za stovky tisíc eur, nazvali sme to ‚Zlodejská sedmička‘. Ak by sme chceli definovať novú mernú jednotku rozkrádania, mohol by to byť jeden Fafokan,“ zdôraznil Hlina.
Strana SaS upozorňuje, že eurofondy mali pomôcť farmárom a rozvoju regiónu. Namiesto toho sa zneužili na výstavbu súkromnej haciendy a dokonca aj asfaltovej cesty krížom cez pole. „To je škandál a my neprestaneme poukazovať, ako sa za vlád Smeru rozkradli naše peniaze a peniaze európskych daňových poplatníkov,“ uviedol predseda SaS Branislav Gröhling.
Účastníkov protestného behu čakal na mieste aj „antiprotest“. „Majiteľ haciendy cynicky naviezol autobusmi ľudí, aby vykrikovali na bežcov a organizátorov. Ide pritom aj o ich rozkradnuté peniaze, ktoré niekto zneužil na svoje obohatenie. A namiesto toho, aby sa tu rozvíjalo poľnohospodárstvo a turizmus, niekto ich sem priviezol, aby robili problémy. Je to neskutočné a odporné,“ konštatoval Gröhling.