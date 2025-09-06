Pravda Správy Domáce Raši navštívil Japonsko. Odskočil si aj na expo v Osake, Slovensko vychválil

Raši navštívil Japonsko. Odskočil si aj na expo v Osake, Slovensko vychválil

Predseda Národnej rady Richard Raši v sobotu uviedol, že jeho návšteva Japonska bola príležitosťou potvrdiť záujem o prehlbovanie spolupráce s jedným z najdôležitejších partnerov Slovenska v ázijsko-pacifickom regióne. Raši to napísal na sociálnej sieti.

06.09.2025 19:13
debata

„Parlamentná diplomacia je neoddeliteľnou súčasťou našej zahraničnej politiky a kľúčovým nástrojom pri posilňovaní postavenia Slovenskej republiky vo svete,“ napísal Raši na Facebooku. Svoju návštevu Japonska označil za príležitosť potvrdiť záujem o prehlbovanie spolupráce SR s touto krajinou.

Raši objasnil, že v japonskom Tokiu rokoval s najvyššími predstaviteľmi oboch komôr japonského parlamentu, ktorí podľa neho potvrdili spoločný záujem o rozvoj hospodárskych vzťahov a intenzívnejšiu spoluprácu v oblasti technológií, inovácií a vzdelávania.

„Rovnako si cením stretnutie s predsedníčkou japonsko-slovenskej parlamentnej skupiny priateľstva, s ktorou sme diskutovali o možnostiach spolupráce,“ uviedol.

EXPO Osaka Filip Kulisev Čítajte viac Vymyslené referencie? Nadácia podala pre EXPO podnet na NKÚ. Slovakia Travel: Dodatok podpísalo predošlé vedenie

Predseda NR SR zavítal aj na svetovú výstavu EXPO 2025 v Osake, kde podľa neho Slovensko ukazuje svoju modernú a inovatívnu tvár. Raši poznamenal, že účasť na takomto podujatí je pre Slovensko nevyhnutná, pretože „bez nej nie je možné byť prítomný na mape Európy ani sveta“.

Sulík v slovenskom pavilóne v Osake: Toto je hanba
Video
EXPO Osaka Filip Kulisev Čítajte viac VIDEO: Takto vyzerá reprezentácia Slovenska? Hanba, odkazuje Sulík z Osaky. Ako minister mal škandál v Dubaji, keď kázal vypiť bar

„Verím, že aktívna parlamentná diplomacia spolu s úspešnou prezentáciou Slovenska na svetovej scéne sú predpokladom pre posilnenie strategického partnerstva s Japonskom,“ uzavrel Raši.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Japonsko #Richard Raši