Na Ústavnom súde chýba dva roky sudca. Opozícia stav kritizuje, koalícia odmieta, že miesto niekomu "drží"

„Samozrejme, že to nie je ideálny stav, ale to je otázka na parlament a prezidenta,“ povedal novinárom minister spravodlivosti Boris Susko (Smer), ktorý má takisto možnosť navrhovať kandidátov.
„Uvidíme, či budeme mať nejaké návrhy. Zatiaľ takých kandidátov nemáme,“ odpovedal na otázku, či bude niekoho nominovať na sudcu ÚS. „Je to aj nezáujem, je to, samozrejme, aj otázka koaličnej dohody, lebo bez toho sa nedá v parlamente nikto zvoliť, čiže asi bez toho, aby prišlo k nejakej dohode, niekoho navrhovať nemá zmysel,“ dodal. Minister odmieta, že by bolo miesto sudcu pre niekoho obsadené.
Podľa poslankyne Márie Kolíkovej (SaS) je chýbajúce miesto ústavného sudcu predmetom politických obchodov. „Určite je to jediný dôvod, prečo súd nie je obsadený,“ skonštatovala. Dlho chýbajúci sudca je podľa nej hanbou a vypovedá o prístupe tejto vlády k ochrane Ústavy SR.
Poslanec Branislav Vančo (PS) si myslí, že odborníci z oblasti práva nemajú záujem kandidovať, pretože vedia, že koalícia si zvolí „svojho človeka“ a nie toho najlepšieho. „V prvom rade nemajú právne autority ani záujem kandidovať, pretože vedia, že táto koalícia si tam dosadí iba svojho človeka, že to majú pre niekoho prichystané ako trafiku,“ skonštatoval.Čítajte viac Ústavný súd je nekompletný už rok a pol. Fiačan apeluje na Rašiho a Pellegriniho, zvažuje vystúpenie v parlamente
Koalícia už o kandidátovi na sudcu ÚS podľa podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara (Smer) rokuje. „Radi by sme to dotiahli. Ale nehľadajte za tým nič viac. Jednoducho ľudia začínajú byť opatrní, pretože mnohí sa už prihlásili do výberových konaní viacnásobne a neuspeli a nedostali k tomu ani patričné vysvetlenie.
Takže v tejto chvíli to možno bude už aj o nedostatku kandidátov a hlavne takých kandidátov, na ktorých sa potom vieme zhodnúť,“ vysvetlil novinárom Gašpar. Všetci koaliční partneri prejavili podľa neho záujem vyriešiť túto otázku. „Určite nie,“ odpovedal na otázku, či je miesto predmetom koaličného boja.
Predseda parlamentu Richard Raši (Hlas) plánuje ďalší pokus o zvolenie kandidátov na sudcu ÚS vyhlásiť až vtedy, keď sa koalícia dohodne na mene kandidáta. Na ÚS je momentálne 12 sudcov z 13. Jedno miesto sa uvoľnilo ešte v septembri 2023, keď sa funkcie vzdala Jana Laššáková. Parlament štandardne volí dvojnásobok potrebného počtu, zvoliť má preto dvojicu kandidátov. Z nich si jedného vyberá prezident SR a vymenuje ho za ústavného sudcu. NR SR opakovane doposiaľ nezvolila žiadneho kandidáta.Čítajte viac Ústavný súd zasiahol: časť novely zákona, ktorú napadla ešte Čaputová, je protiústavná