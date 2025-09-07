Kotlár nevylúčil, že by mohol odísť z postu splnomocnenca vlády. Naznačil záujem o post ministra

Kotlár tiež uviedol, že by v prípade úspechu v ďalších voľbách mal záujem o post ministra zdravotníctva. Povedal to v nedeľnej diskusnej relácii televízie Joj24 Politika 24.
Kotlár zároveň poznamenal, že o stabilitu vládnej väčšiny sa snaží premiér Robert Fico (Smer). Splnomocnenec podľa svojho vyjadrenia predstavuje pre stabilitu hrozbu. „Pokiaľ by som ťahal ďalej výsledky svojej práce, stabilita koalície by bola narušená, to si povedzme na rovinu,“ myslí si.Čítajte viac Fico netlačí na septembrové hlasovanie o ústave, má náhradný plán. S analýzou vakcín na vládu utekať nebude
Splnomocnenec vlády tiež doplnil, že pripravovaná konsolidácia verejných financií by mala byť zameraná najmä na ministerstvá zdravotníctva a obrany, kde sa podľa neho dá ušetriť.
Pri téme vakcín proti covidu uviedol, že si situácia vyžaduje, aby sa stretol s premiérom a ministrom zdravotníctva za jedným stolom. Kotlár tiež vyhlásil, že niekoľko mesiacov po svojom nástupe vypracoval správu o manažovaní pandémie. Na otázku, čo sa s ňou stalo, odpovedal, že „pravdepodobne nie je až taká podstatná“. „Bolo treba aj dohľadať niektoré iné závery, ktoré by mohli zdôvodniť zlé hospodárenie,“ dodal.Čítajte viac Vedci zo SAV odprezentovali dlhoočakávanú analýzu vakcín. Kotlárove „zistenia“? To sú jeho názory, odkázala profesorka
Kotlár v relácii opakovane spochybňoval význam očkovania a opakoval vedcami vyvrátené informácie o vakcínach. Spochybnil aj nárast zabrániteľných ochorení vo svete. Uviedol, že za výkon svojej funkcie dostáva na účet približne 800 až 900 eur. Má pridelenú kanceláriu a vodiča.Čítajte viac Pellegrini vyzval Fica, aby sa analýzou SAV zaoberal čo najskôr. Kotlárovi poslal jasný odkaz. Šaško: Na rade je premiér