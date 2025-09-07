SNS nepodporí odvolanie Šaška. Za novelu ústavy nezahlasuje dvojica z KDH, potvrdil Majerský

„Pri všetkých stojíme, pri nomináciách našich koaličných partnerov. Osobitne sa ešte so Šaškom chceme rozprávať,“ povedal Danko v súvislosti s návrhmi na odvolanie viacerých ministrov. Nemyslí si, že by Šaškovo odvolanie riešilo problém v zdravotníctve. Verí zároveň v jeho odvahu veci riešiť.
Majerský súhlasí, že slovenské zdravotníctvo zomiera, avšak pre zlé manažérske rozhodnutia tých, ktorí ho vedú. Pripomenul „zbabranie“ záchrankového tendra. Ten rieši polícia, ktorá prijala trestné oznámenia a ľudia chodia na výsluch. „Som presvedčený, že budú potrestaní a minister bude odvolaný,“ poznamenal Majerský s tým, že záchranky by podľa neho mali spadať pod vyššie územné celky.
Danko potvrdil, že na úrovni koaličnej rady prebiehajú rokovania o konsolidácii. Avizoval, že najbližšie by mala rokovať v pondelok ráno. Hovorí, že rezorty spadajúce pod SNS sú pripravené konsolidovať. Zdôraznil potrebu šetriť v zdravotníctve i školstve, opätovne kritizoval nárast výdavkov na obranu.
Majerský verí, že návrh konsolidačného balíka bude predstavený v najbližšom týždni. Odkázal, že vláda by mala šetriť v prvom rade od seba. Podľa vlastných slov je smutný, že vláda zaťažuje občanov.Čítajte viac Miliardový sanitkový tender otriasol vládou: Fico, Danko aj Taraba chcú štátne záchranky, stopne Šaško súťaž?
Nesúhlasí s tvrdením šéfa SNS, že samosprávne kraje sú drahé, podľa neho sú najrýchlejšou, najlacnejšou a najbližšou službou občanovi. Opätovne volá po decentralizácii. Danko poznamenal, že kraje nezvládli veľmi veľa vecí, ich počet je podľa neho vysoký. Je presvedčený, že šetriť musia všetci vrátane samospráv.
Danko verí, že zmena Ústavy SR bude na septembrovej schôdzi parlamentu schválená. Milan Majerský uviedol, že poslanci KDH František Majerský a František Mikloško nebudú hlasovať za novelu ústavy, o téme podľa neho rokovalo aj rozšírené predsedníctvo KDH. Nepriamo vyzval konzervatívnych poslancov z iného klubu, aby pri hlasovaní počúvali svoje svedomie, hoci im predseda klubu nechce dovoliť hlasovať.Čítajte viac Zvrat. Koalícia už nemá väčšinu na zmenu ústavy, otočil poslanec Majerský. Gašpar: Niekto si ho kúpil. Mikloško: Čo si to dovoľujete?
Danko a Majerský sa nezhodli, či by mala byť Ukrajina členom Európskej únie (EÚ). Podľa šéfa SNS je Únia európska, nie euroázijská, nemyslí si ani, že Ukrajina je na vstup pripravená, hoci rešpektuje jej vôľu.
Kritizoval, že Ukrajina opäť útočila na ropovod Družba, čo označil za výsmech stretnutia premiéra Roberta Fica (Smer) s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Odkázal, že Ukrajinci by si mali ctiť aj iné národy. S útokom na ropovod síce nesúhlasí ani Majerský, avšak podľa neho by bolo pre Ukrajinu prospešné, keby bola v EÚ. Zdôraznil, že Ukrajina má právo na sebaurčenie.Čítajte viac SNS nesúhlasí s podporou vstupu Ukrajiny do EÚ. Označila ju za bezpečnostné riziko, od Fica chce zmenu postoja