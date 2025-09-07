Stretnutia Fica s Putinom či Zelenským neboli zbytočné, tvrdí Raši. SaS hovorí o trápnom divadle

„Stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským určite nebolo zbytočné. Napriek politickému iskreniu sme pre Ukrajinu veľmi dôležitý partner, čo potvrdila aj táto schôdzka,“ povedal Raši v diskusnej politickej relácii STVR O päť minút dvanásť.
Strana Hlas nemá problém ani s pracovnou cestou premiéra Roberta Fica v Číne a s jeho rokovaním s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. „Čína je dôležitým ekonomickým partnerom. Nemôžme ignorovať Čínu. Takéto stretnutia otvárajú cestu k biznisu,“ dodal Raši.
Márne podľa neho nebolo ani stretnutie Fica s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. „Akékoľvek rokovania, ktoré otvárajú cestu k mieru, sú vnímané pozitívne,“ konštatoval Raši.Čítajte viac Zelenskyj označil rokovania za zmysluplné. Fico podporil bezpečnostné záruky pre Ukrajinu a Kyjevu zaželal spravodlivý mier (online)
Predseda opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling sa zo stretnutí a rokovaní premiéra Fica „smeje“. Podľa neho to bolo trápne divadlo. „Aj Putinovi bolo trápne, keď mu dával náš premiér otázky. Náš „suverénny“ premiér tam čo robil? Ešte aj tým diktátorom bol ukradnutý,“ povedal Gröhling, ktorý je presvedčený, že zbytočné bolo aj rokovanie Fico – Zelenskyj, na ktorom pre Slovensko náš premiér nevybavil absolútne nič.Čítajte viac Fico rokoval s Putinom medzi štyrmi očami a pre Zelenského má „vážne posolstvo“. Šéf Kremľa si aj zažartoval
Slovenskí politici sa v nedeľných politických diskusiách vyjadrili aj k bombardovaniu ropovodu Družba Ukrajinou.
„To, že Ukrajinci opäť v sobotu zaútočili na ropovod Družba je výsmech stretnutiu Fico – Zelenskyj,“ povedal v TA3 v relácii V politike predseda SNS Andrej Danko.
Proti ničeniu energetickej infraštruktúry sa vyjadril aj predseda KDH Milan Majerský. „Nesúhlasím, aby Ukrajina bombardovala ropovod,“ povedal v TA3 Majerský.
Predseda SaS Branislav Gröhling chápe kroky Ukrajiny v tejto otázke a slovenskej vláde nahlas vyčíta, že sa už dávno od ruských energií neodstrihla.