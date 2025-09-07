Pravda Správy Domáce Prezident Pellegrini odišiel na návštevu Japonska. Zavíta aj do Hirošimy, navštívi Atómový dom

Prezident Pellegrini odišiel na návštevu Japonska. Zavíta aj do Hirošimy, navštívi Atómový dom

Prezident Peter Pellegrini v nedeľu odcestoval na pracovnú návštevu Japonska, ktorá sa uskutoční pri príležitosti osláv Národného dňa SR na svetovej výstave Expo 2025. V rámci programu v Osake sa prezident zúčastní na oficiálnej ceremónii otvorenia, informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta.

07.09.2025 19:25
pellegrini Foto: ,
Prezident Peter Pellegrini
debata (1)

„Pracovná návšteva sa začne v Tokiu, kde sa prezident stretne s predsedom vlády Japonska Šigeru Išibom a následne s predstaviteľmi japonskej podnikateľskej federácie Keidanren,“ priblížila kancelária. Išiba v nedeľu oznámil, že podáva demisiu, vo funkcii premiéra však zatiaľ zostáva.

Pellegrini sa stretol s britským premiérom Starmerom
Video

Počas návštevy hlava štátu vycestuje aj do Hirošimy, kde sa stretne s guvernérom prefektúry, navštívi Atómový dom a položí veniec k Pamätníku mieru.

Richard Raši Čítajte viac Raši navštívil Japonsko. Odskočil si aj na expo v Osake, Slovensko vychválil
Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Japonsko #Peter Pellegrini