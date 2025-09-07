Prezident Pellegrini odišiel na návštevu Japonska. Zavíta aj do Hirošimy, navštívi Atómový dom

„Pracovná návšteva sa začne v Tokiu, kde sa prezident stretne s predsedom vlády Japonska Šigeru Išibom a následne s predstaviteľmi japonskej podnikateľskej federácie Keidanren,“ priblížila kancelária. Išiba v nedeľu oznámil, že podáva demisiu, vo funkcii premiéra však zatiaľ zostáva.
Počas návštevy hlava štátu vycestuje aj do Hirošimy, kde sa stretne s guvernérom prefektúry, navštívi Atómový dom a položí veniec k Pamätníku mieru.