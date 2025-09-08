Pravda Správy Domáce Zväz ambulantných poskytovateľov vyzýva Fica, aby bezodkladne odvolal Kotlára

Zväz ambulantných poskytovateľov vyzýva Fica, aby bezodkladne odvolal Kotlára

Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) žiada premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby bezodkladne odvolal splnomocnenca vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára pre jeho vyjadrenia v nedeľnej diskusnej relácii televízie Joj24 Politika 24. ZAP ich považuje za dôkaz jeho nekompetentnosti vykonávať zverenú funkciu.

08.09.2025 10:15
debata (1)
Pellegrini: Kotlár sa už dva roky motká okolo zloženia vakcín. Nerobí to, čo má
Video

„V diskusii opakovane spochybňoval modernú medicínu, injekčnú liečbu a očkovanie ako také. Kritizoval dokonca aj povinné očkovania, vďaka ktorým sme dokázali zastaviť alebo výrazne kontrolovať šírenie smrteľných ochorení (…). Takéto tvrdenia ohrozujú verejné zdravie, bezpečnosť populácie a zdravie zdravotníkov,“ priblížili zo ZAP.

Podľa ich slov človek, ktorý otvorene šíri nekompetentné a nebezpečné postoje proti medicíne a očkovaniu, nemá mať priestor ovplyvňovať verejnú mienku ani rozhodovacie procesy vlády.

Kotlár v relácii vyhlásil, že stabilita koalície je najdôležitejšia. Naznačil, že v jej záujme by mohol zo svojho postu odísť. Priamo však na otázku neodpovedal. Uviedol, že by v prípade úspechu v ďalších voľbách mal záujem o post ministra zdravotníctva. Opakovane v diskusii spochybňoval význam očkovania a opakoval vedcami vyvrátené informácie o vakcínach. Spochybnil aj nárast zabrániteľných ochorení vo svete.

Fico: Pán Kotlár má moju plnú podporu, bodka
Video
Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Robert Fico #Zväz ambulantných poskytovateľov #Peter Kotlár