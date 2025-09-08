Pravda Správy Domáce Koaličná rada sa dohodla na postupe počas parlamentnej schôdze

Koaličná rada sa dohodla na postupe počas parlamentnej schôdze

Koaličná rada sa dohodla na postupe počas nasledujúcej schôdze Národnej rady (NR) SR. TASR o tom informovali z tlačového a informačného odboru Úradu vlády (ÚV) SR.

08.09.2025 12:09
debata
Minister financií L. Kamenický: Ide sa šetriť na strane štátu, odmietam zvyšovanie DPH
Video

Parlamentná schôdza sa začína v utorok popoludní. Poslanci majú na programe výše 150 bodov. Rokovať by mali napríklad o balíku školských zákonov či o novele rokovacieho poriadku parlamentu. Čakajú ich aj dva vetované zákony. Súčasťou programu je tiež definitívne hlasovanie o vládnej novele ústavy, naplánované je na 25. septembra o 17.00 h.

Predseda poslaneckého klubu Smer Ján Richter pri odchode z ÚV po rokovaní koaličnej rady avizoval, že minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer) bude mať tlačovú konferenciu v utorok o 10.00 h, na ktorej predstaví konsolidačné opatrenia.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #schôdza NR SR #konsolidácia verejných financií