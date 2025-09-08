Koaličná rada sa dohodla na postupe počas parlamentnej schôdze

Parlamentná schôdza sa začína v utorok popoludní. Poslanci majú na programe výše 150 bodov. Rokovať by mali napríklad o balíku školských zákonov či o novele rokovacieho poriadku parlamentu. Čakajú ich aj dva vetované zákony. Súčasťou programu je tiež definitívne hlasovanie o vládnej novele ústavy, naplánované je na 25. septembra o 17.00 h.
Predseda poslaneckého klubu Smer Ján Richter pri odchode z ÚV po rokovaní koaličnej rady avizoval, že minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer) bude mať tlačovú konferenciu v utorok o 10.00 h, na ktorej predstaví konsolidačné opatrenia.