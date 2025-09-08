Hlas dostal pokutu 5000 eur za neskoré zverejnenie pôžičky, rozhodla komisia

„Štátna komisia dnes uložila politickej strane Hlas pokutu v správnom konaní za oneskorené zverejnenie zmluvy o pôžičke s firmou Element Business. Rozhodnutie bolo jednomyseľné, všetci prítomní členovia komisie hlasovali za,“ priblížil Burda. Prvý podnet na komisiu prišiel podľa neho priamo od Hlasu, druhý prišiel následne od Hnutia Slovensko.
Štátna volebná komisia viedla konanie pre podozrenie z nesplnenia povinností podľa zákona o politických stranách. Strana je podľa zákona povinná zverejniť na webe údaje o prijatej pôžičke do 30 dní od uzatvorenia zmluvy o pôžičke.
Podľa výročnej správy strana minulý rok evidovala jednu pôžičku veriteľa Element Business vo výške 300-tisíc eur. Hlas ju prijal 26. januára 2024 a splatil 8. októbra 2024. Konateľkou firmy je prezidentova sestra Eva Pellegrini. Hlas tvrdil, že informáciu o pôžičke na webstránku doplnili „bezodkladne po tom, ako internou kontrolou zistili, že táto povinnosť nebola splnená“.