Na pondelkovom pojednávaní vypovedala obvinená sudkyňa Pamela Záleská

Sudkyňa pripomenula, že v Kosovej návrhu je jej kladené za vinu, že rozhodla o námietke zaujatosti s výraznými prieťahmi. Ozrejmila, že v danej trestnej veci išlo už o druhú námietku zaujatosti. Záleská ju však označila za neštandardnú. Demonštrovala, že sa v nej hovorilo napríklad o jej vzťahu s novinárkou. Sudkyňa sa zároveň domnievala, že mala reálny dôvod vyčkať s rozhodnutím vzhľadom na jej zaťaženosť, keď vybavovala iné závažné väzobné veci. Vo svojej výpovedi viackrát naznačila motív pomsty podaným disciplinárnym návrhom, bližšie sa však k nemu nevyjadrila.
Zástupca Kosovej Adrián Kucek reagoval na výpoveď sudkyne tým, že vyčkávať s vybavením veci, kým bude vybavená námietka v inej nesúvisiacej veci, je neakceptovateľné. Táto argumentácia Záleskej nemá podľa neho žiadnu oporu v zákone.
V prípade Trubanovho návrhu vypovedala zaradom o jednotlivých bodoch. Obvinená jeho návrh považuje za nedôvodný, klamlivý a zavádzajúci. Argumentovala, že vo viacerých prípadoch išlo o neväzobné veci, pred ktorými uprednostnila iné, dôležitejšie trestné veci. V niektorých veciach sudkyni bránili v činnosti podľa jej slov napríklad proticovidové opatrenia či dlhodobé školenie v zahraničí. „Nekvalitu disciplinárneho návrhu predsedu ŠTS sa mi podarilo vystihnúť. S kontrolou spisov začal ihneď po jeho nástupe do funkcie. Tvrdí, že po mojom príchode na ŠTS začali unikať informácie zo súdu,“ konštatovala Záleská.
Truban to, že po nástupe Záleskej na ŠTS začali zo súdu unikať informácie, označil za fakt. Predseda ŠTS neprijal ani argument obvinenej o tom, že nevidela zmysel v doručovaní obžaloby zosnulému. „Je neprijateľné argumentovať, že šetrí poštové náklady tým, že nedoručila obžalobu zosnulému. Je to zákonná povinnosť,“ reagoval Truban. V ďalších prípadoch bolo podľa Trubana konanie Záleskej neprimerane zdĺhavé. Doplnil, že obvinená sudkyňa bola podľa neho štandardne zaťažená.
„Nemožno rýchlosť konania absolutizovať nad každú hodnotu v trestnom konaní,“ reagoval právny zástupca obvinenej Matúš Harkabus. Pred novinármi konštatoval, že ak by mala byť Záleská najväčšia „prieťahárka“, ako býva vykresľovaná, potom je na tom slovenská justícia veľmi dobre. Veci, ktoré sú sudkyni kladené za vinu, nie sú podľa neho objektívne žiadnymi prieťahmi. Rovnako sa podľa neho v Trubanovom návrhu nachádzajú zdvojené skutky. Zároveň vylúčil, že by išli navrhovať svedecké výpovede. Myslí si, že z listín a výpovede obvinenej vyplynú skutočnosti, ktoré budú značne v jej prospech.
Ústne pojednávanie má pokračovať 3. novembra čítaním ďalších listinných dôkazov.
Obvinená sudkyňa popiera svoju vinu v oboch disciplinárnych návrhoch. Na prvom ústnom pojednávaní, ktoré sa konalo v júni, odmietla vypovedať. Časť disciplinárneho stíhania voči Záleskej NSS zastavil. Išlo o jeden z návrhov Trubana, ktorý sa týkal väzobnej trestnej veci, keď sudkyňa opakovane požiadala o predĺženie lehoty na vypracovanie rozsudku.