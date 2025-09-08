Pravda Správy Domáce Hydrologické výstrahy druhého stupňa už platia vo viacerých okresoch

Hydrologické výstrahy druhého stupňa už platia vo viacerých okresoch. Na ďalšom území platia tiež výstrahy prvého stupňa. Pre stredné a východné Slovensko sú tiež vyhlásené meteorologické výstrahy prvého stupňa pred búrkami. Na svojom webe o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

08.09.2025 16:16
Hydrologické výstrahy druhého stupňa aktuálne platia v okresoch Košice-okolie, Gelnica, Prešov, Svidník, Stropkov, Medzilaborce a Snina. Prvý stupeň takejto výstrahy je vyhlásený v okresoch Námestovo, Veľký Krtíš, Bardejov, Humenné a Trebišov.

„Vzhľadom na prívalové zrážky pri búrkach predpokladáme prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín hlavne na malých tokoch s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity. Je predpoklad výskytu sprievodných povodňových javov aj mimo tokov,“ uviedol ústav k hydrologickým výstrahám druhého stupňa.

