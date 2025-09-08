Hydrologické výstrahy druhého stupňa už platia vo viacerých okresoch

Hydrologické výstrahy druhého stupňa aktuálne platia v okresoch Košice-okolie, Gelnica, Prešov, Svidník, Stropkov, Medzilaborce a Snina. Prvý stupeň takejto výstrahy je vyhlásený v okresoch Námestovo, Veľký Krtíš, Bardejov, Humenné a Trebišov.
„Vzhľadom na prívalové zrážky pri búrkach predpokladáme prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín hlavne na malých tokoch s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity. Je predpoklad výskytu sprievodných povodňových javov aj mimo tokov,“ uviedol ústav k hydrologickým výstrahám druhého stupňa.