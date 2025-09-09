Poslanci sa vrátia do pléna. Čo ich čaká? Michelko naznačil, že vládnu novelu o dvoch pohlaviach znova posunú

Na prvej riadnej schôdzi po prázdninách poslancov zamestnajú balík školských zákonov ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas), dva zákony vetované prezidentom – covidové amnestie a podpora prioritných okresov či zmena rokovacieho poriadku. S vlastnými návrhmi prichádza opozícia, ktorá chce presadiť voľbu zo zahraničia pri prezidentských voľbách, no aj oslobodiť sprievod detí do 12 rokov od úhrady za pobyt v nemocnici. Na programe je tiež skrátenie volebného obdobia referendom a opakovane presúvané vyslovenie nedôvery viacerým ministrom.Čítajte viac Koaličná rada sa dohodla na postupe počas schôdze, Kamenický konečne predstaví konsolidáciu
Huliak chce posilniť Tipos
Poslanci okolo ministra športu Rudolfa Huliaka – Pavol Ľupták, Ivan Ševčík, Miroslav Radačovský a Roman Malatinec – predložili na schôdzu návrh o hazardných hrách. Ako sa uvádza v dôvodovej správe, zákon by umožnil vyňať národnú lotériovú spoločnosť, ktorou je Tipos, spod pôsobnosti všeobecne záväzného nariadenia (VZN) obce. Ak vo VZN zakázala hazard, Tipos bude mať výnimku. Huliakova zmena by umožnila zrušenie zákazu prevádzkovania lotérií na Veľký piatok, Štedrý deň, Prvý sviatok vianočný a počas štátneho smútku.
Proti návrhu sa ozval na konci augusta šéf envirorezortu Tomáš Taraba (nom. SNS). Hlási sa k tomu, aby na Slovensku boli kamenné kasína zdanené rovnako ako on-line hazard. „Odmietam, aby v čase konsolidácie sa vláda bála zdaniť pár vagabundov zarábajúcich na ľudskom nešťastí a rozvrate rodín,“ uviedol s tým, že navrhuje zvýšiť aj daň z on-line hazardu. „Rovnako odmietam, aby obce na Slovensku nemali právo povedať, že tento špinavý a asociálny biznis si na svojom území neprajú,“ napísal minister.
Podľa informácií Pravdy by však nemuselo ísť o finálnu verziu návrhu. Z Huliakovej verzie napokon nemusí byť nič a návrh sa vráti na rokovanie ako vládny.
Politológ Radoslav Štefančík z Ekonomickej univerzity v Bratislave nerozumie, prečo na Huliakov návrh reagoval minister Taraba, keď téma nepatrí do jeho portfólia. „Vyzerá to tak, že vo vládnej koalícii je napätie a toto je len zámienka na to, aby jeden druhému vyjadrili, čo si o danej veci myslia,“ uviedol pre Pravdu. Podotkol, že v moderných štátoch je trend opačný a hazard vytláčajú na periférie miest, aby neničil celé rodiny.
Vymení Huliak podporu koalície za prijatie zákona rovnako ako pred časom za ministerstvo? „Áno, toto je politický štýl Rudolfa Huliaka,“ myslí si politológ Miroslav Řádek z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Vystihuje to podľa neho spôsoby, na ktorých funguje nielen súčasná vládna koalícia.
„Minister športu pritom možno aj preto informoval verejnosť o tom, že jeho mimoparlamentná Strana vidieka koordinuje v pláne NR SR postup piatich poslancov, čo je presný počet potrebný na blokovanie parlamentu,“ uviedol Řádek pre Pravdu.
Huliak využije všetky karty, aby presadil vlastné zámery aj podľa politológa Michala Cirnera z Prešovskej univerzity. „Avizoval, že by opäť mohol získať v parlamente poslanca, aby mohol koalíciu blokovať, ale možno je to len nadúvanie peria, aby oklamal partnerov,“ domnieva sa.
Posilnia nové tváre?
K zmenám dôjde aj na viacerých poslaneckých stoličkách. O mandát poslanca príde podľa medializovaných informácií bývalý europoslanec Miroslav Radačovský (nezaradený), ktorý sa má stať novým slovenským veľvyslancom na Cypre. Do parlamentu nastúpil ako náhradník za Huliaka, ktorý sa presunul po koaličnej kríze na post ministra športu.
Šéf SNS Andrej Danko však jeho odchod nepotvrdil. Ak Radačovský odíde na ambasádu do Nikózie, na jeho miesto nastúpi primátor Holíča Zdenko Čambal, čo klub SNS posilní. „Ak by to nastalo, je to podpredseda SNS, tak niet o čom,“ zhrnul poslanec Roman Michelko (SNS). Odmietol, že by SNS vyvíjala aktivitu v súvislosti s údajným presunom Radačovského na Cyprus.
„Je to otázka na ministra zahraničných vecí, prípadne na pána Radačovského,“ pokračoval. Do svojho klubu sa tak bude môcť vrátiť poslanec Smeru Dušan Muňko, ktorý po odchode trojice huliakovcov plátal vlani na jeseň straty v klube SNS.
Opozičné PS oznámilo minulý týždeň, že v jeho klube končí poslankyňa Viera Kalmárová. Odborníčka na vzdelávanie a bývalá školská inšpektorka sa vzdala mandátu k 2. septembru z osobných dôvodov. „Toto jej rozhodnutie bolo dlhodobo plánované. Novou členkou poslaneckého klubu PS bude Gréta Gregorová, ktorá zloží poslanecký sľub na začiatku nadchádzajúcej schôdze NR SR,“ oznámilo hnutie Michala Šimečku.
Počas prázdnin zomrela poslankyňa Kresťanskej únie Anna Záborská, ktorá sa do parlamentu dostala na kandidátke hnutia Slovensko Igora Matoviča. Do Národnej rady nastúpi namiesto nej rodák z Bardejova, právnik a dlhoročný spolupracovník hnutia Igor Dušenka. Venovať sa bude spravodlivosti, právnemu štátu aj problematike volieb.Čítajte viac Zomrela dlhoročná poslankyňa Anna Záborská. Na jej úmrtie reagoval aj Pellegrini
Dušenka vníma politiku ako službu ľuďom. „V čase, keď sú stovky ľudí prepúšťané z väzníc, rušia sa obvinenia kamarátom vládnej koalície a podnikatelia sa obávajú o svoj majetok pred zlodejmi, je posilňovanie spravodlivosti nevyhnutné. Aj ako člen ústavnoprávneho výboru urobím maximum pre jej ochranu,“ uviedol.
Štefančík hovorí, že zmeny na poslaneckých postoch koalíciu neposilnia. „Aj keď pán Radačovský sa správal ako neriadená strela, ale nikdy som z neho nemal pocit, že by sa mal prikloniť k opozícii. V každom prípade to môže posilniť poslanecký klub SNS, pretože pán Čambal sa bude správať lojálne voči Andrejovi Dankovi. Pán Muňko sa teoreticky môže vrátiť naspäť z hosťovania do poslaneckého klubu Smeru, ale vládnu koalíciu ako celok to nemá prečo posilniť,“ zhodnotil politológ.
Naopak, Cirner sa domnieva, že odchod Radačovského by SNS, a teda aj koalíciu posilnil. „SNS by mala istotu poslaneckého klubu a koalícia ďalšieho lojálneho poslanca,“ skonštatoval.
Novelizácia pohlaví
Na programe je opäť kontroverzná vládna novela, ktorá má do ústavy zakotviť dve pohlavia – muž a žena. Spolu s nimi má pribudnúť do základného zákona štátu zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za prácu, upraviť sa majú tiež adopcie detí. Ešte v júni parlament schválil pozmeňovacie návrhy KDH a Kresťanskej únie, na ktorých sa dohodli s koalíciou. O ústavnom zákone ako o celku sa napokon nehlasovalo.
Vládna novela ústavy podľa Štefančíka zrejme nedostane zelenú ani po lete. „Vôbec to tak nevyzerá, pretože vôbec netušíme, kto všetko bude hlasovať za. Myslím si, že pán Mikloško a pán Majerský sa vyjadrili, že za to nebudú hlasovať. Otázne je, ako to bude s nástupcom po pani Záborskej. Nevidím dôvod, prečo by poslanec z hnutia Slovensko mal hlasovať za návrh, ktorý predloží vládna koalícia bez ohľadu na to, či ide o dve pohlavia, alebo o niečo iné. Myslím si, že je to skôr návrh, ktorý v parlamente prijatý nebude,“ skonštatoval.
Odpoveď na to, ako bude Dušenka hlasovať, dodal Matovič v pondelok. „Nič sa nezmenilo – hovorili sme to pred piatimi mesiacmi a hovoríme znova: nepodporíme novelu ústavy z pera mafiána Roberta Fica. Aj keď obsahuje témy hodné diskusie, odmietame hru, v ktorej sa Fico zalieča konzervatívcom. Ak s návrhmi príde KDH, budeme pripravení rokovať,“ dodal.
Novela neprejde po lete ani podľa politológa Cirnera. „Nie, lebo za to nebudú hlasovať dvaja poslanci KDH a ani náhradník za zosnulú pani Záborskú v parlamente. Šanca na úspech sa tým podstatne znižuje,“ myslí si.
Ani Řádek si nemyslí, že by takzvaný návrh o dvoch pohlaviach mal väčšiu šancu na schválenie ako na jar. „Tá môže byť ešte menšia vzhľadom na to, že do parlamentu nastúpil nový poslanec Igor Dušenka, ktorý nemusí byť prijatiu novely ústavy naklonený. Poslanci Mikloško a Majerský svoje odmietavé stanovisko zatiaľ nezmenili,“ dodal.
Podľa Michelka je v hre možnosť, že novelu ústavy koalícia opäť odloží. „Ak nebudeme mať deväťdesiatku, tak to asi odsunieme. Je celkom možné, že to nepôjde na tejto schôdzi. Ťažko povedať, či Ferenčák (Ján Ferenčák, poslanec Hlasu, pozn. red.) bude, alebo nebude, ale keby aj, tak by to bolo 89 a ešte jeden hlas potrebujeme. Nevylučujeme to, ale keď nebude dosť hlasov, tak to necháme prepadnúť,“ uviedol pre Pravdu Michelko.
Menej pre prezidenta
V programe sa nachádza aj návrh SNS z pera Andreja Danka, Romana Michelka a Milana Garaja, ktorým sa prehodnotí výška platu prezidenta Petra Pellegriniho. V dôvodovej správe sa uvádza, že postavenie prezidenta je „prevažne ceremoniálne a symbolické“.
Trio argumentuje tým, že výkon hlavy štátu podmieňujú kroky premiéra či ministrov, pričom prezident nezodpovedá za každodenné riadenie výkonného aparátu štátu ani za realizáciu programového vyhlásenia vlády. V čase konsolidácie verejných peňazí by mal podľa predkladateľov prezident ísť príkladom aj primeraným znížením svojho materiálneho zabezpečenia.
Aktuálne je Pellegriniho plat stanovený ako štvornásobok platu poslanca parlamentu, plat premiéra Roberta Fica (Smer) zase ako jedenapolnásobok platu poslanca, zvýšený o osobitný funkčný príplatok. „V praxi to znamená, že prezident republiky má výrazne vyšší mesačný plat než predseda vlády. Takéto nastavenie neodzrkadľuje mieru zodpovednosti a rozsah ústavných kompetencií, ktoré predsedovi vlády v rámci výkonnej moci prislúchajú,“ uvádzajú.
Čo sa týka konsolidácie, Michelko zopakoval, že konsolidačný návrh by sa mal dostať na rokovanie vlády tento týždeň. „Horúčkovite rokuje minister financií s rezortnými ministrami,“ povedal Michelko s tým, že všetko pôjde po dohode rezortných ministrov so šéfom financií.
Štefančík vníma návrh o znížení platu ako „trucpodnik“ smerom k prezidentovi. „Dobre vieme, že Andrej Danko nevie prísť Petrovi Pellegrinimu na meno už mnohé roky,“ podotkol. Šéf SNS napriek tomu podporil Pellegriniho pred druhým kolom prezidentských volieb.
„Už svojho času, keď bol Pellegrini predseda vlády, už vtedy Andrej Danko ukazoval, ako pohŕda súčasnou hlavou štátu. Myslím si, že celý tento návrh je nezmysel, ktorý len zapadá do toho napätého vzťahu medzi Dankom a Pellegrinim, ale nemá to racionálny základ,“ pokračoval Štefančík. Ak chce Danko šetriť verejné financie, mal by podľa neho znížiť plat nielen prezidenta, ale aj ten svoj, ktorý dostáva za post podpredsedu parlamentu.
Řádek rovnako ako Štefančík pripomenul, že vzťah medzi Hlasom a SNS bol doteraz natoľko zlý, že ťažko hľadať možnosti, ako by sa mohol ešte viac zhoršiť. „Preto by som skôr povedal, že ide o návrh, ktorý znemožňuje zlepšenie atmosféry medzi koaličnými partnermi, ako by ju zhoršoval,“ dodal trenčiansky politológ.
Prešovský politológ to s návrhom SNS príliš ružovo nevidí. „Iste, tento návrh Hlas dráždi, ale nemá veľkú šancu uspieť, preto z toho zásadný spor v koalícii nebude,“ zhodnotil. Podľa našich informácií sa už našlo konsenzuálne riešenie, s ktorým by súhlasili v Smere i v Hlase.
Opozičná platforma. Má šancu?
Zaujímavé bude počas nadchádzajúcej schôdze sledovať spoluprácu opozičných strán. PS navrhuje založiť opozičnú platformu pre koordináciu na politickej i odbornej úrovni. Osloviť chce SaS, KDH a Demokratov.
Podľa Štefančíka sa názory jednotlivých strán z opozície určite nestretnú v kultúrno-etických otázkach. „Ale ak takáto platforma bude existovať, tak jej členovia by jasne mali dať najavo, že záujmy štátu sú im oveľa prednejšie ako nejaké medzistranícke žabo-myšie vojny, ktoré tieto strany spravidla vedú vždy pokiaľ spravujú túto krajinu,“ zhodnotil bratislavský politológ.
„Nebolo by zlé, ak by ukázali, akých odborníkov majú na jednotlivé pozície, aby sme v televíznych diskusiách nevideli z každej strany dvoch-troch politikov, ale aby to bol orgán, ktorý sa na Západe volá tieňová vláda. Skupina, ktorá ukáže, že sú skutočnou alternatívou voči súčasnej moci. Netreba zabúdať, že ak súčasná opozícia bude zostavovať vládu, tak sa asi bez Matoviča nezaobíde,“ dodal.
„Keď už nemá opozícia tieňovú vládu, aspoň tento zámer, ak by sa vydaril, by mohol presvedčiť časť voličov, že opozícia je nielen jednotná, ale aj spoločne pripravená vládnuť na odbornej úrovni a s dohodnutým programom,” zhodnotil Cirner.
Podľa Řádeka ide o veľmi potrebný a konštruktívny návrh, po ktorom približne začiatkom roka volala už Sloboda a solidarita, ktorá vyzývala ostatné opozičné strany na prípravu kvázi opozičného programového vyhlásenia vlády. „Ak sa opozičné strany stretnú, predpokladám, že budú ťažšie hľadať prieniky v kultúrno-etických otázkach a odlišné môžu mať aj predstavy riešenia nedobrého stavu verejných financií,“ dodal.