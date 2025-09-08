Poslanci sa na výbore pohádali pre STVR: chvála na Flašíkovú či neochota Smeru dvíhať koncesie

Jarjabek vníma, že nová generálna riaditeľka STVR Martina Flašíková priniesla za krátky čas zmenu, ktorú je vidieť v televíznych programoch STVR, spomenul novinky i návrat k niektorým filmovým formátom. Obsah v súčasnosti považuje za kvalitnejší ako predtým. „Už je cítiť, že tá televízia sa pohla iným smerom,“ zdôraznil.
Hajko naopak skritizoval zmeny, ktoré priniesla novelizácia zákona. „Myslel som si, že v tej správe sa dozviem, čo priniesla táto zmena pre inštitúciu, no nedozvedel som sa to,“ upozornil. Osobne nevidí žiadny pozitívny posun, zmena podľa neho priniesla skôr „zneistenú inštitúciu“ a namiesto zvýšenia verejnoprávnosti pravý opak.
Flašíková sa ohradila voči Hajkovým slovám. „Verejnoprávnosť STVR je niečo, čo veľmi dôrazne sledujem,“ vyhlásila. Myslí si, že zvýšenie úrovne verejnoprávnosti súčasnej STVR dokumentuje aj to, že na rozdiel od komerčných médií sa v súvislosti s STVR v médiách neobjavujú správy o odchode redaktorov v dôsledku cenzúry. „Do STVR práve prichádzajú redaktori z komerčných médií, to tiež o niečom vypovedá,“ povedala.
Podpredseda Rady STVR Lukáš Machala, ktorý výročnú správu za rok 2024 na pôde výboru spolu s Flašíkovou prezentoval, reagoval na Hajka poznámkou, že očakávať výsledky od novozvolených orgánov STVR za taký krátky čas je ako „zasadiť jabloň a po troch mesiacoch očakávať veľkú úrodu".
Medzi Jarjabkom a ďalším členom výboru Tomášom Szalayom (SaS) vznikla ešte slovná roztržka ohľadom miery viny za nedostatočné financovanie STVR. Kým Jarjabek pripomínal prechod od koncesionárskych poplatkov na percentuálny príspevok z HDP, Szalay poukazoval na „roky, počas ktorých Smer-SD v otázke dostatočného financovanie telerozhlasu nič neurobil“.
Hospodárenie STVR za rok 2024 podľa výročnej správy predstavuje z hľadiska čerpania rozpočtu príjmov a výdavkoch prebytok vo výške 27 053 720 eur, tvorený bol vyššími príjmami, úspornými opatreniami v bežných výdavkoch, nižším čerpaním kapitálových výdavkov i presunom časti výdavkov z roku 2024 do roku 2025.
Televízne stanice STVR v druhom polroku 2024 sledovalo v celom dni 728 000, v hlavnom vysielacom čase dosiahla verejnoprávna televízia sledovanosť 1 710 000 divákov. Slovenský rozhlas a niektoré z jeho šiestich rádií si týždenne zapne viac ako 1,4 milióna poslucháčov, denne je to takmer 730 000 poslucháčov.