„Nech je každý deň ďalším úžasným tajomstvom“ a nahá žena. Demokrati zverejnili údajný Trumpov list pre Epsteina

Trump vyhlásil, že spomínaný list nenapísal a ani naň nenakreslil nahú ženu. Podal tiež žalobu na denník The Wall Street Journal za článok o liste. Dokument bol súčasťou albumu z roku 2003 zostaveného k Epsteinovým narodeninám. Prezident však poprel, že by s tým mal niečo spoločné, a správu o tom označil za „nepravdivú, zlomyseľnú a hanlivú“.
„Toto nie sú moje slová a ani spôsob, akým hovorím. Navyše, ja nekreslím obrázky,“ povedal prezident.
Demokrati dostali v pondelok kópiu narodeninového albumu v rámci dokumentov k Epsteinovmu majetku. List zverejnený výborom vyzerá presne tak, ako ho vo svojej správe popísal denník, píše AP.
List s údajným podpisom Trumpa obsahuje niekoľko riadkov textu napísaného na písacom stroji. Samotný text sa nachádza vnútri obrysu nahej ženy nakresleného zvýrazňovačom. „Priateľ je úžasná vec. Všetko najlepšie k narodeninám – a nech je každý deň ďalším úžasným tajomstvom,“ píše sa v liste.
Biely dom bezprostredne nereagoval na žiadosť o komentár.
Epstein počas Trumpovho prvého funkčného obdobia v roku 2019 spáchal samovraždu v newyorskej väznici po tom, ako bolobvinený z obchodovania s ľuďmi vrátane neplnoletých na účely sexuálneho zneužívania svojimi priateľmi a známymi. Trump a jeho okolie v kampani naznačovali, že možno nešlo o samovraždu, a sľubovali zverejniť mená Epsteinových prominentných klientov, ak sa dostanú k moci. Teraz tvrdia, že nie je čo zverejniť. Tento postoj vyvolal vážny rozkol v Trumpovom neformálnom hnutí MAGA (Urobme Ameriku znovu skvelou).