Pravda Správy Domáce „Nech je každý deň ďalším úžasným tajomstvom“ a nahá žena. Demokrati zverejnili údajný Trumpov list pre Epsteina

„Nech je každý deň ďalším úžasným tajomstvom“ a nahá žena. Demokrati zverejnili údajný Trumpov list pre Epsteina

Demokrati z Výboru pre dohľad a reformu vlády Snemovne reprezentantov amerického Kongresu zverejnili v pondelok sugestívny list adresovaný sexuálnemu delikventovi Jeffreymu Epsteinovi, ktorý údajne podpísal Donald Trump. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.

08.09.2025 22:40
Trump Epstein Foto: ,
Aktivisti umiestnili plagát s prezidentom Donaldom Trumpom a Jeffreym Epsteinom neďaleko amerického veľvyslanectva v Londýne. 17. júl 2025.
debata

Trump vyhlásil, že spomínaný list nenapísal a ani naň nenakreslil nahú ženu. Podal tiež žalobu na denník The Wall Street Journal za článok o liste. Dokument bol súčasťou albumu z roku 2003 zostaveného k Epsteinovým narodeninám. Prezident však poprel, že by s tým mal niečo spoločné, a správu o tom označil za „nepravdivú, zlomyseľnú a hanlivú“.

„Toto nie sú moje slová a ani spôsob, akým hovorím. Navyše, ja nekreslím obrázky,“ povedal prezident.

Trump: Epstein bol „nechuťák“. Prečo o ňom stále hovoríme?
Video

Demokrati dostali v pondelok kópiu narodeninového albumu v rámci dokumentov k Epsteinovmu majetku. List zverejnený výborom vyzerá presne tak, ako ho vo svojej správe popísal denník, píše AP.

List s údajným podpisom Trumpa obsahuje niekoľko riadkov textu napísaného na písacom stroji. Samotný text sa nachádza vnútri obrysu nahej ženy nakresleného zvýrazňovačom. „Priateľ je úžasná vec. Všetko najlepšie k narodeninám – a nech je každý deň ďalším úžasným tajomstvom,“ píše sa v liste.

Biely dom bezprostredne nereagoval na žiadosť o komentár.

Donald Trump Čítajte viac Zverejnili 33-tisíc strán Epsteinových spisov vrátane videií. V dokumentoch má figurovať aj Trumpovo meno

Epstein počas Trumpovho prvého funkčného obdobia v roku 2019 spáchal samovraždu v newyorskej väznici po tom, ako bolobvinený z obchodovania s ľuďmi vrátane neplnoletých na účely sexuálneho zneužívania svojimi priateľmi a známymi. Trump a jeho okolie v kampani naznačovali, že možno nešlo o samovraždu, a sľubovali zverejniť mená Epsteinových prominentných klientov, ak sa dostanú k moci. Teraz tvrdia, že nie je čo zverejniť. Tento postoj vyvolal vážny rozkol v Trumpovom neformálnom hnutí MAGA (Urobme Ameriku znovu skvelou).

Trump mení Biely dom, pribudne veľkolepá tanečná sála. Kto to zaplatí?
Video
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #USA #demokrati #Donald Trump #Jeffrey Epstein